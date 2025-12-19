南港機廠社宅2區開工 預計2029竣工、提供288戶

台北市長蔣萬安出席南港區南港機廠社會住宅2區統包工程開工典禮，並視察南機1區空橋及立體綠化。(記者陳逸寬攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市南港區南港機廠社會住宅2區新建工程今(19日)開工，將興建1棟地下5層、地上21層建築物，未來將可提供288戶社會住宅，預計於2029年12月竣工。

台北市都市發展局表示，南港機廠社會住宅2區將取得綠建築、智慧建築、耐震、無障礙及能效1+級等標章認證，並將永續理念納入工程，以淨零碳排、綠建築及智慧節能為核心方向，包含立體綠化、雨水再利用、低碳建材、外殼遮陽設計與能源管理系統等策略，協助城市降溫、提升生態量能。

此外，社宅並搭配多元公共服務，包含身障居住中心、住宿式長照設施等社會福利空間，使長輩能在熟悉的社區中獲得照顧，也讓家庭在居住與照護之間取得平衡。

北市府2023年提出「降溫城市計畫」，修訂「新建建築物綠化實施規則」，針對建築物本體及屋頂平台綠化設施等修訂相關規範，新訂「綠容率」，透過立體綠化設施增加遮蔭，減緩都市熱島效應，並以南港機廠1區社宅帶頭示範執行立體綠化。

台北市長蔣萬安今出席開工典禮後，視察南港機廠社宅1區的立體綠化設計，此案將牆面、樓梯與遮簷處進行植栽與藤蔓建置，藉植栽的蒸散作用調節微氣候，此外也視察南機社宅1區銜接北流的空橋，透過空橋不僅能安全串連捷運、社宅與北流藝文場域，也提供民眾散步、休憩與參與音樂文化活動的友善路徑，空橋預計明年初開放。

都發局指出，隨南港周邊重大公共工程發展，因應大量人流，市府規劃南港區立體連通系統，並透過都市設計審議確認空橋銜接路徑與形式，打造具有遮陽、遮雨的空橋路徑。南港空橋系統全長約4.48公里，未來民眾可由北流步行至南港車站、再連接至大型商場、南港軟體園區捷運站及南港展覽館，目前已完工約3.47公里，完成度約77.5%。

都發局表示，未來南港機廠1區、2區合計將提供1730戶社會住宅，大量且穩定的居住人口，能就近支撐南港軟體園區與周邊產業的人才需求，降低通勤成本，促進產業留才、生活與就業平衡，形成宜居、宜業的產業生活圈。

蔣萬安視察南港機廠社宅1區的立體綠化設計。(記者陳逸寬攝)

蔣萬安也視察南機社宅1區銜接北流的空橋。(記者陳逸寬攝)

