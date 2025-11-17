南港汐止塞到懷疑人生！卡停車場2小時、公車坐到心累：從來沒這麼扯過

社會中心／李紹宏報導

汐止、南港交通陷入大癱瘓！ 今（17）日兩區遭遇罕見大塞車，環東大道、經貿二路及南港展覽館周邊車輛「動彈不得」。還有多位駕駛回報，滯留時間已超過1小時；更有民眾表示在世貿公園地下停車場，光是從B3升至B1就耗費超過1小時，還在停車場邁向第2小時！

17日晚間，南港往汐止方向的交通塞到爆。（圖／翻攝自新北市即時影像監視器）

不少網友在臉書上回報，南港和汐止塞爆了，網友指出，當時南港經貿二路一帶有公車貨車發生車禍，還表示在經貿路上有兩台車橫跨兩個車道。此外，南港展覽館兩館同時舉行展覽、下班尖峰車潮，加上雨天導致開車人數暴增，使車流量瞬間超載，釀成災難性壅塞。

另外，汐止大同路一段也出現嚴重壅塞，有居住在汐止的民眾難耐表示，「來汐止上班這麼多年，第一次遇到這麼誇張的塞車，直接定點不動好幾分鐘」，更笑說坐在公車上，腦海已經播放很多首歌了，也讓網友在下面附和，「南港展覽館超多車」、「等你等到我心痛」「轉吧七彩霓虹燈」、「內湖也塞爆，整個動彈不得」。

截至晚間9時，該區域交通仍相當壅塞，警方等單位正疏導中，提醒駕駛改道行駛。

