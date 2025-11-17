南港汐止塞到懷疑人生！卡停車場2小時、公車坐到心累：從來沒這麼扯過
社會中心／李紹宏報導
汐止、南港交通陷入大癱瘓！ 今（17）日兩區遭遇罕見大塞車，環東大道、經貿二路及南港展覽館周邊車輛「動彈不得」。還有多位駕駛回報，滯留時間已超過1小時；更有民眾表示在世貿公園地下停車場，光是從B3升至B1就耗費超過1小時，還在停車場邁向第2小時！
不少網友在臉書上回報，南港和汐止塞爆了，網友指出，當時南港經貿二路一帶有公車貨車發生車禍，還表示在經貿路上有兩台車橫跨兩個車道。此外，南港展覽館兩館同時舉行展覽、下班尖峰車潮，加上雨天導致開車人數暴增，使車流量瞬間超載，釀成災難性壅塞。
另外，汐止大同路一段也出現嚴重壅塞，有居住在汐止的民眾難耐表示，「來汐止上班這麼多年，第一次遇到這麼誇張的塞車，直接定點不動好幾分鐘」，更笑說坐在公車上，腦海已經播放很多首歌了，也讓網友在下面附和，「南港展覽館超多車」、「等你等到我心痛」「轉吧七彩霓虹燈」、「內湖也塞爆，整個動彈不得」。
截至晚間9時，該區域交通仍相當壅塞，警方等單位正疏導中，提醒駕駛改道行駛。
更多三立新聞網報導
又要搞事？小粉紅轟高市早苗「滅頂之災女」！嗆：開日本車的注意囉
郭正亮勸「台灣別介入中日鬥爭」 下場很慘！學者轟爆：從藍轉紅還嚇人
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
挺兄弟？黃國昌冷回「不談館長私事」 史書華怒吼：要吹哨者保護會幹嘛
其他人也在看
淡海輕軌二期推動 淡水人憂「邁阿密海岸線」消失
淡海輕軌第二期規畫持續推動，但淡水沿岸一帶因成排中東椰棗與夕照景緻，被居民稱為「淡水邁阿密」，隨工程進度逼近，地方憂心景...聯合新聞網 ・ 16 小時前
獨家》少子化衝擊！枋山鄉托老師全被換 家長氣炸 鄉長：不會窮教育
屏東枋山鄉立托兒所因少子化重創，招生崩盤，原有加祿、嘉和、枋山、楓港4個鄉托分班，本學期僅剩枋山13童、嘉和2童，卻編制有7名約聘教保員。鄉公所近期依考評裁減3人，卻全數落在枋山分班，家長怒轟「熟識孩子的老師全被換掉」，質疑公所公平性，憂幼兒適應出問題。鄉長羅金良則回應，少子化偏鄉最慘，4分班剩2處自由時報 ・ 8 小時前
星級製茶廠耀登優質臺灣茗茶
農業部農糧署持續推動「製茶廠環境衛生安全評鑑」，於日昨在臺北南港展覽館舉辦頒獎典禮。共計二百二十九家製茶廠參與評鑑，最終有三十三家五星級、二十五家四星級製茶廠脫穎而出。另有三星級一四二家、二星級二十一家、一星級七家。農糧署表示，製茶廠環境衛生安全評鑑每兩年舉辦一次，依據「茶園生產與加工衛生安全管理作業」、「加工場所內部環境衛生安全」及「加工場所外部環境衛生安全」三大主軸評分，評鑑內容涵蓋生產紀錄與農藥檢測、作業人員衛生習慣、廠區清潔維護、消防與污染防範等項目。 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
台網美紐約被捕！5度爽吃霸王餐 提議「肉償抵帳」要服務生幫買單
《紐約郵報》（New York Post）報導，女子自10月底起，至少5次在PeterLuger、Francie、Motorino Pizza等知名餐廳消費後拒絕付款，餐費從百餘美元到近200美元不等，隨後提出以拍照、寫部落格文章的形式抵帳。Francie餐廳負責人溫特曼（John Winterman）透露，女子在10月22日光...CTWANT ・ 10 小時前
安成新藥2期臨床試驗未達標 股價重挫逾6成觸熔斷
（中央社記者曾仁凱台北17日電）興櫃生技公司安成16日夜間召開重大訊息記者會，宣布旗下開發中的產後憂鬱症口服新藥NORA520，美國2期臨床試驗未達標，造成今天開盤約10分鐘，股價暴跌超過6成，觸動熔斷機制暫停交易。中央社 ・ 15 小時前
中職》日媒熱議台灣主砲林安可挑戰日職 日本球迷憂心
統一獅主砲林安可申請旅外，統一球團今天公布，由日職西武獅取得林安可的合約交涉權，消息傳到日本媒體引發熱議，Sportsnavi更下標「通算112轟 台灣主砲加入西武嗎」列入編輯精選的新聞，上百名日本球迷熱議中。日本媒體「full-count」報導西武獅取得台灣主砲林安可的合約交涉權的新聞，其中底下最自由時報 ・ 9 小時前
茶之魔手蟬聯「五星級製茶廠」 刷新全國紀錄
產業中心/綜合報導 時隔兩年，萬眾矚目的「農業部農糧署製茶廠環境衛生安全評鑑」在南港展覽館盛大頒獎；今年「茶之魔手」旗下三間製茶廠全數再度蟬聯「五星級製茶廠」的最高榮譽認證，刷新全國紀錄。   […]民生頭條 ・ 19 小時前
泰國柬埔寨情勢升溫 領務局發布泰邊境4府橙色旅遊警示
泰國和柬埔寨邊境情勢升溫，泰國總理阿努廷宣布暫停執行停火協議。外交部領事事務局更新泰國旅遊警示為「黃色注意」，另針對泰國烏汶府、四色菊府、素輦府以及武里南府等邊境四府發布「橙色避免前往」警示；若因故仍須前往，請於出國前至領務局「旅外國人動態登錄」網頁完成出國登錄。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 14 小時前
被卡2小時！汐止南港今晚大塞車原因曝光 晚間8時已紓解
今晚變天台北下雨，汐止南港一帶也大塞車。許多民眾被塞在南港環東大道、經貿二路、南港展覽館周邊，甚至還傳出有民眾停在停車場...聯合新聞網 ・ 7 小時前
無薪假8456人「重災區在1縣市」 廠商苦撐曝心聲：怕年關難過
勞動部今（17）日公布最新一期減班休息（俗稱無薪假）統計，雖然實施家數較前一期減少，但整體人數反而增加到 8,456 人、再增 125 人。官員指出，製造業仍是重災區，占比逾九成，其中金屬機電業受到訂單波動影響最深，實施人數超過 6000 人。中時財經即時 ・ 16 小時前
【本日焦點】中國警告恐淪戰場 日方籲元首對話／臭氣沖天 高雄月世界山坡變「垃圾山」／彰化芬普尼蛋外流台中 35業者名單公布
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.中國警告恐淪戰場 日方籲元首對話 2.臭氣沖天 高雄月世界山坡變「垃圾山」3.彰化芬普尼蛋外流台中 35業者名單公布 4.台女北海道機場遭安檢性騷 判決出爐 5.賴清德再喊話韓國瑜：不該為侵略者找藉口Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 11 小時前
鴻勁公開申購起跑 抽中1張估可賺逾74萬元
（中央社記者張建中新竹17日電）興櫃股王鴻勁今天起辦理公開申購，承銷數量3299張，承銷價暫定每股1495元，預計11月21日抽籤，以今天興櫃成交均價2236.56元計，抽中1張有機會獲利逾新台幣74萬元。中央社 ・ 9 小時前
錢越來越難存？ 專家曝10項隱形開銷吃掉你的存款
錢越來越難存？ 專家曝10項隱形開銷吃掉你的存款EBC東森新聞 ・ 14 小時前
《夜襲》、《九條好漢在一班》作詞黃瑩辭世 享耆壽95歲
立法院長韓國瑜每次在藍營造勢活動領唱的《夜襲》，以及過去在軍中服役傳唱的軍歌《九條好漢在一班》、《我有一枝槍》的作詞人，音樂家黃瑩先生今天凌晨2時於台北榮總辭世，享耆壽95歲。民國49年黃瑩被選入國防部成立的「軍歌創作小組」，並回到政戰學校任教，最後成為國防部軍歌教唱的總負責人，黃瑩一生的經歷，見證戰後台灣黨國體制下的音樂文化發展。2016 年獲頒國防部終身成就獎。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 14 小時前
台積撐盤難敵高檔賣壓 台股小漲49點收在最低/新台幣被低估？從披薩風波看「台灣病」/DRAM全場最熱！力積電爆量南亞科強吸金｜Yahoo財經掃描
美股市場將FED降息機率下修暫擺一邊，焦點轉向19日即將登場的輝達財報，但對加上AI產業估值過高與報酬存疑的雜音仍在，四大指數震盪整理。道瓊工業指數下跌0.65%，標普500指數小跌0.05%，費半回落0.11%，只有那斯達克指數小漲0.13%。 個股表現上，微軟反彈逾1%，輝達、美光持續反彈，反映市場仍押注AI晶片需求。而Netflix因前期漲多拉回逾3%。投資人一方面消化政府關門風險解除與利率路徑不明，一方面等待輝達財報為AI行情背書，台積電ADR同步小漲近1%，為今日台股開高預先暖身。 亞股今日表現分歧，日股小跌0.1%，韓股則走揚1.94%，港股與上證指數也同步走弱，區域股市風險情緒偏觀望。 台股今（17）日在輝達、台積電ADR收漲激勵下，盤中一度大漲近300點，不過高檔獲利了結賣壓沉重，尾盤漲幅幾乎全數吐回，終場加權指數僅小漲49.81點、收27447.31點，且收在全日最低，成交值5243.82億元。 權值股由台積電(2330)、聯發科(2454)領軍，搭配台塑(1301)、台塑化(6505)等傳產權值股走揚，為指數撐起多頭氣勢；盤面主軸仍在題材股與AI供應鏈，記憶體族群在美光大漲與韓廠開高帶動下熱度不減，華邦電(2344)強攻漲停，南亞科(2408)勁揚約5%。 PCB與CCL族群則由台光電(2383)、台燿(6274)領頭衝高；南亞(1303)在玻纖布與電子材料雙題材加持下成交放大，但族群中富喬(1815)、台玻(1802)等個股盤中翻黑，顯示追價意願仍有限；矽光子概念股光聖(6442)鎖漲停重返千金，IET-KY(4971)、聯光通(4903)、華星光(4979)等同步走強。 另外，股王信驊(5274)持續改寫台股史上最高價紀錄，盤中一度衝至6420元，雖尾盤收在6120元，但仍帶動高價IC設計與設備股如力旺(3529)、貿聯-KY(3665)、弘塑(3131)、創意(3443)、世芯-KY(3661)接力上攻，本周後續走勢將端看輝達法說能否為AI多頭再打強心針。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 11 小時前
日本櫻島火山噴發直擊 火山灰直衝4400公尺高空
日本九州鹿兒島櫻島火山（Sakurajima）11月16日凌晨發生爆炸式噴發，火山灰和煙霧直衝4400公尺高空。監視器畫面顯示爆發瞬間，在凌晨零時57分左右，火山口爆出大量火光，接著是濃濃噴煙以及熔岩，畫面十分驚人。 火山稍後持續噴發，17日上午近6時再度發生，噴發高度達2400公尺。氣象廳向鹿兒島、熊本、宮崎各縣的部分地區發出降灰預報，這已是櫻島今年第152次噴發。 地方當局表示，目前未接獲有人員受傷或建築受損的通知。噴發警戒等級為3，也就是「進山管制」，距火山口兩公里內為禁止進入區域；而觀光設施距離火山口至少2.5公里，均照常開放。 鹿兒島氣象單位稱，櫻島火山上次噴發達到4000公尺以上，是在2024年10月18日。而櫻島過去曾是一座獨立的島嶼，1914年爆發時，熔岩流形成了一座通往大隅半島的「天然橋」，當時至少造成58人死亡。Yahoo奇摩（國際通） ・ 17 小時前
歐洲釔價今年來暴漲逾40倍，中國出口受限掀航太與晶片鏈新風險
【財訊快報／陳孟朔】路透報導，在中美圍繞關鍵礦產與關稅博弈僵持之際，全球釔(Yttrium)供應正急速吃緊，業界警告「新一輪稀土危機」正在釀成，航太、能源與半導體產線面臨成本飆升與潛在斷鏈風險。目前釔主要用於高溫防護塗層與特殊合金，是先進噴射引擎、燃氣渦輪以及部分晶片製程中不可或缺的材料。中國長年是全球最主要供應國，今年4月起對釔及其他多種稀土實施出口管制，出口商須申請許可證，且獲批數量有限、出貨延誤情況普遍，導致境外庫存明顯下滑。有交易員坦言，庫存自年初約200噸急降至個位數水準，甚至已有業者「完全斷貨」。價格端的緊繃已率先反映；歐洲市場釔氧化物報價年初以來暴漲逾40倍，最新每公斤約270美元；反觀，中國境內價格約每公斤7美元，漲幅僅逾一成且近期略有回落，顯示出口環節被「卡脖子」，境外買家為確保供應被迫用天價搶貨。航太業界指出，釔是全球最先進噴射引擎的關鍵材料之一，若價格持續飆升且交期不穩，將推高整體製造成本並壓縮利潤。半導體產業同樣拉響警報。釔被廣泛用作設備內部防護塗層與絕緣材料，業內人士形容短缺嚴重程度「9分滿分中的9分」，雖不至於立刻導致大規模停線，但預期將延長設備交期、墊高導財訊快報 ・ 14 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 14 小時前
出道40年首獲小金人！湯姆克魯斯領「奧斯卡榮譽獎」喊：希望別再骨折
湯姆克魯斯出道超過40年，終於在今年獲得象徵終身成就的奧斯卡「主席獎」，成為他首座奧斯卡獎項。在頒獎典禮上，他深情擁抱頒獎人並發表感言，分享電影對自己來說不僅是工作，更代表他的人生。典禮前一天，阿湯哥在派對上展現跳舞的罕見一面，而頒獎當天則有眾多好萊塢巨星如李奧納多、休傑克曼及艾瑪史東到場見證這歷史性時刻。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前