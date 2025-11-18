南港汐止大塞車原因曝光 蝴蝶效應讓駕駛卡在停車場2小時

南港、汐止一帶昨天傍晚出現大塞車。（台北市政府提供）

汐止、南港一帶昨天（17日）晚間出現罕見大塞車，包含環東大道、經貿二路、南港展覽館周邊全都「動彈不得」，甚至有駕駛受困世貿公園地下停車場近兩小時；除了變天下雨的因素，南港交通分隊查出，交通壅塞主因是車流量尖峰期，恰好遇到南港展覽館食品咖啡展撤展，北市端路口未及時淨空，導致車流一路回堵，期間南港又發生數起車禍擦撞事故，導致壅塞惡化。

昨天傍晚變天下雨，不少民眾在社群分享汐止、南港交通癱瘓，除了卡在環東大道難以前進，市民大道往南港展覽館也動彈不得，汐止大同路一段也出現嚴重壅塞，還有駕駛透露在世貿公園地下停車場滯留近兩小時，苦喊：「從B3爬到B1超過一個多小時，還在裡面邁向第二個小時！」讓通勤族和車主直呼誇張、第一次遇到。

警方表示，交通壅塞從17時至18時開始，主因為南港展覽館食品咖啡展撤展，大量廠商車輛湧入，加上下班車潮與雨勢，北市端路口未及時淨空，車流因此一路回堵至汐止。期間南港區也接連發生數起車禍擦撞事故（包含919公車與貨車事故、兩車橫跨兩車道等），導致壅塞進一步惡化。 汐止分局指出，警方獲報後立即和台北市南港分局確認狀況，並派遣橫科所警力前往大同、民權路口疏導；交通分隊也在大同路、南陽街口和大同、新台路口加強勤務，協助加速南港往汐止的車流排出，經多處路口同步疏導後，轄區至南港區方向車流約於當天20時40分恢復順暢，但南港周邊仍車多，警方持續注控。





