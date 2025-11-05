南港熱心警讓旅客手機失而復得 日男大讚台灣警民

警僅花1小時就迅速調閱監視器鎖定車號，成功聯繫上司機，讓宮尾男子的手機失而復得。(記者鄭景議攝)

〔記者鄭景議／台北報導〕27歲日籍男子宮尾上週末在台北市搭乘計程車時，不慎將手機遺落在車上，因手機內含重要資料而焦急萬分。所幸台北市南港分局員警展現台灣警察的高效率與耐心，在受理報案後，僅花1小時就迅速調閱監視器鎖定車號，成功聯繫上司機，讓宮尾男子的手機失而復得。也讓他大讚台灣警的熱心與良善印象，以及台灣人的拾金不昧。

據了解，宮尾男當天從忠孝東路5段上車，搭乘計程車至和平西路後，才發現手機遺落於車內，立刻至南港分局玉成派出所尋求協助。

廣告 廣告

當時擔服備勤勤務的警員郭懷升見宮尾男神情緊張，立刻以英語回話並搭配翻譯軟體安撫情緒，詳細詢問乘車與下車地點。由於乘車處監視器畫面無法清楚辨識車號，郭員耐心地調閱沿線監視器，仔細比對路程時間、車型，最終僅花費1小時就成功釐清計程車號，並順利與司機取得聯繫。

經確認，該名司機已將宮尾男的手機送交新北市中和分局國光派出所。宮尾男得知手機失而復得，才終於鬆了一口氣。他離去前大讚拾得人拾金不昧，以及警方高效、貼心的服務精神。

南港分局分局長許城銘呼籲，民眾搭乘計程車或大眾運輸交通工具時，上、下車都應再三確認自身隨身物品，以避免物品遺失。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高市府殯葬處爆集體收賄百萬 喪家看時辰「插隊燒大體」

獨家》涉跨國吸金詐騙！「太子集團」頂級招待所竟藏身台北101

南方澳進安宮珊瑚媽祖遭宵小洗劫 估計損失約2600萬

台鐵嘉義南靖段事故 檢方相驗確認男子自殺身亡

