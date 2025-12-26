南港社區落羽松染金黃 四分溪魚群穿梭

〔記者何玉華／台北報導〕天氣轉冷，落羽松葉片變色成為冬日一景，台北市大地工程處指出，南港區九如社區的麗山農民廣場，周邊營造多年的落羽松林，金黃橘紅的羽葉變色，紀錄著山林時節的變化；從農民廣場往山上走，可與信義區四獸山步道相連，可以遠眺盆地景觀。南港舊莊社區的茶製廠環山步道，以及內湖白石湖社區旁的碧山巖，則能在跨年時遠眺欣賞台北101跨年煙火。

大地處表示，位於南港研究院路四段的「麗山農民廣場」，整修後以落羽松、景觀石與日式涼亭打造出愜意的休憩氛圍；鋪面還嵌入蘇軾〈定風波〉的詩句。入冬後，整片落羽松逐漸染成金黃，穿過廣場，就是溪水清澈透亮的「四分溪」，是北市第一條「封溪護魚」的溪流，可見魚群就在腳邊穿梭。

大地處坡地整治科長徐瑞億表示，四分溪封溪護魚是農村社區活化打造的特色，沿著溪畔小徑，會遇到跳石、魚梯與蜿蜒的水岸步道，如同藏在城市裡的一條迷你山林溪谷；農民廣場周邊「土地公福和宮」、「百年烏心石」及紅瓦古厝「永安居」，更是農友農作耕耘與自然共生共融的表現，會在落羽松林下擺上農民市集，分享一年的收穫成果。

大地處分享農民提供的煙火秘境，從農民廣場繼續往山上走，可以與信義區四獸山步道相連，越過山陵線是眺望 101的好地點；若覺得爬山太辛苦，南港舊莊社區的茶製廠環山步道，以及內湖白石湖社區旁的碧山巖，也是能遠眺欣賞台北101跨年煙火的農村秘境。

