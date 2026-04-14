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南港社會住宅「光華好室」動土 162戶社宅及78戶國軍宿舍2029年完工
國家住都中心今(13)日於臺北市南港區舉行「光華好室」社會住宅暨職務宿舍新建統包工程動土典禮。。（圖片來源／住都中心提供）
國家住都中心13日於臺北市南港區舉行「光華好室」社會住宅暨職務宿舍新建統包工程動土典禮。本案為中央於臺北市動土的第7處社宅，也是南港區的首處。162戶社宅及78戶國軍職務宿舍預計2029年竣工，總工程經費約20億3,002萬，由中央全額投資興建。
內政部長劉世芳於致詞時表示，社會住宅政策從蔡英文前總統到賴清德總統，維持一貫的高度重視。社宅政策多元照顧各類族群，不僅保障40% 比例予經濟與社會弱勢族群，此案感謝國防部在臺北市蛋黃區中的蛋黃區內提供土地與協力，同時考量國軍需求，特別規劃一棟職務宿舍供國軍使用，體現對國軍生活的照顧。
中央於臺北市動土的第7處社宅
針對地方合作，劉世芳指出，臺北市寸土寸金，尋覓社宅用地極具挑戰，中央與地方攜手，內政部至今已補助臺北市政府興辦社宅近 60 億元。中央除直接興建外，亦透過「包租代管」與「租金補貼」等多管齊下，有效滿足民眾居住需求。其中包租代管運用民間屋源，在短短一年內便達成超過10萬戶的顯著成效，未來政府將持續推動多元住宅政策。
國家住都中心董事長花敬群強調，住都中心於全台興辦社會住宅，內裝不以堆砌高昂建材為目標，但在工程品質、硬體設備及社區整體規劃上，絕對展現一流水準。花敬群指出，社宅不僅是提供居住空間，更透過多次與地方說明會，成功將公共服務設施與社福機制納入規劃。他感性表示，過去社會住宅常面臨鄰里排斥，但隨著高品質社宅陸續完工，民眾親眼見證成果後，已轉為高度滿意與支持。
有162戶社宅及78戶國軍職務宿舍
「光華好室」社宅坐落於臺北市南港區昆陽街163巷底，與國防部軍備局光華營區及衛生福利部為鄰。基地周邊生活機能發展成熟，且具備豐富休憩資源；可就近享有昆陽公園、南港公園及南港山系的自然綠意，還有歷史建築松山療養所所長宿舍（靜心苑）、臺北流行音樂中心及瓶蓋工廠等文化地標。交通方面，步行10分鐘內可達捷運昆陽站，距四鐵共構的南港站也僅需車行5分鐘；經向陽路成功橋可快速銜接環東大道及國道一號，往來大臺北地區皆十分便捷。
「光華好室」預計2029年竣工，「社會住宅棟」建築規模為一棟地上10層、地下3層，共興建162戶；「職務宿舍棟」建築規模為一棟地上14層、地下3層，共興建78戶。基地外圍將退縮打造街角廣場、全齡人行廊道與多層次景觀綠帶；社宅棟一樓規劃設置一處日間照顧中心。整體建築設計以「圍塑與連結」為核心，實踐共享互助理念，為民眾及國軍眷屬提供生態共融、安全舒適的居住環境。
「光華好室」將能有效支撐在地就業人口的住房需求
國家住都中心指出，南港區在「東區門戶計畫」推動下，已轉型為高科技與生醫產業廊帶。隨知名企業與研究機構進駐，居住需求大增，「光華好室」將能有效支撐在地就業人口的住房需求 。此外，位於附近的「南港玉成都市更新案」未來也將提供 150 戶社宅，共同促進地區發展。
「光華好室」是內政部與國防部合作興建「社宅結合軍職宿舍」的第4處。過去包含：桃園市「龍岡好室」及新北市「貴和安居A」皆已於2025年完工入住，尚有桃園市「振興安居」在興建中。近期完成招租作業的高雄市「鳳誠安居A」及「鳳松安居」，亦保留三成戶數供少校階以下或文職薦任六職等以下之現任軍職人員優先承租。國家住都中心攜手國防部活化國有土地，滿足民眾成家需求，亦健全對基層軍職人員及眷屬的照顧。
「光華好室」動土典禮由內政部劉世芳部長、內政部國土管理署主任秘書歐正興、國家住都中心花敬群董事長、國家住都中心柯茂榮執行長等各方嘉賓一同蒞臨，祈求工程順利進行。
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