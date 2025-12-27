南港立體連通平台獲台灣光環境獎。（台北市新工處提供）

記者王誌成∕台北報導

台北市工務局新建工程處辦理「南港立體連通平台及其附屬綠化設施統包工程」，在中強光電文化藝術基金會主辦的「二０二五台灣光環境獎」獲評審團特別獎。

南港立體連通平台工程是市府打造南港成為繼信義計畫區後，另一個擁有完整人行立體連通系統的關鍵樞紐。平台連接南港車站、南港捷運站、台北流行音樂中心及公園綠地，未來可與沿線開發案連接，形成空中步行廊道。

南港立體連通平台工程的核心價值在於創造人本友善、安全且兼具美學的步行空間。在照明設計方面，具功能性與視覺美感，於夜間以光線引導民眾通行，提升夜間環境的可讀性與安全感，以「人本步行」與「東區綠廊串聯」為核心理念，在橋體內部、階梯與平台等處採用嵌入式或隱藏式燈具；並在欄杆與邊緣運用間接打光技術，有效控制眩光與光害，大幅提升使用者夜間通行的舒適度與安全性。

除了光環境的卓越表現，南港立體連通平台工程也落實環境永續。在市民大道沿線同步建置長約八百公尺的生態綠廊，透過透水鋪面及複層綠地空間的設置，創造出具休閒複合機能的優質生活網絡，為繁忙的都市注入更多綠意與呼吸空間。