南港興中路底將設自行車景觀橋 串聯內湖不用再繞道

完成都市設計審議 預計明年招標

〔記者何玉華／台北報導〕台北市工務局新建工程處將在南港區興中路底，興建一座跨越基隆河的自行車景觀橋，連接至內湖區復育園區，兩岸民眾往來不用再繞道南湖大橋或成功橋，到河濱公園休閒運動也有更便利的通行路徑；由於毗鄰歷史建物「內湖葫蘆洲吊橋橋墩」遺址旁，新設橋梁橋型橋塔特別採用與遺址相同的門架造型呼應，並於橋台橋塔處設置休憩景觀平台，預計明年完成招標作業。

新工處表示，新設自行車景觀橋橋體跨河段採單塔不對稱斜張橋結構系統，由橋塔、鋼索及橋面加勁縱橫梁組成，以大跨徑河中區域不落墩的設計，全長174.8公尺、橋面淨寬5公尺，南港端堤內設電梯、堤外設斜坡道；內湖端設樓梯及斜坡道連接堤內，並銜接既有坡頂自行車道及堤外步道，打造無障礙的通行環境，連接內湖、南港兩地，串聯堤內、外行人與自行車通行。完工後，兩岸民眾不用再繞道南湖大橋或成功橋，縮短兩邊往來的時間。

新工處說明，新設自行車景觀橋毗鄰歷史建物「內湖葫蘆洲吊橋橋墩」遺址旁；內湖葫蘆洲吊橋為1930至1940年代大台北地區窯業鼎盛時期，提供材料運輸及人員往來南港與內湖間的主要通路，橋塔結構呈現門型塔柱型式。新設橋梁橋型橋塔採同樣門架造型，呼應歷史建物「內湖葫蘆洲吊橋橋墩」遺址幾何外觀。

新工處表示，新橋會在橋台橋塔處設置休憩景觀平台，面向「內湖葫蘆洲吊橋橋墩」遺址方向增設歷史解說牌面，解說牌面以玻璃將既有吊橋橋墩遺址與歷史中內湖葫蘆洲吊橋原型結合，讓歷史建物風貌再現。目前已完成都市設計審議程序，後續將進入設計階段，預計明年度完成招標作業。

