南港警舉辦平安禱告會 宋達民牧師為基層警力打氣

聖誕節腳步愈來愈近,由藝之星教會與台北市警察局南港分局共同發起的平安禱告大會日前溫馨登場。在牧師宋達民領唱聖歌下,平日辛勤執勤的波麗士大人難得放鬆心情,提前度過一個別具意義的聖誕節。

↑（圖片翻攝自南港警．向陽讚FB）

活動現場充滿歡樂溫馨氣氛,宋達民牧師帶領眾人高唱聖歌、祈求福杯滿盈,讓平日面對繁重勤務壓力的警察同仁,在虔誠的禱告中獲得心靈慰藉。警察工作任務繁重,面對各種突發狀況與龐大勤務壓力時,心情難免忐忑不安,透過這場禱告會,讓基層警力的心靈得到撫慰與力量。

↑（圖片由南港分局提供）

南港分局長許城銘與宋達民牧師共同祝福基層同仁身體健康、勤務平安,並期盼南港轄區治安持續平穩、民眾安居樂業。兩人在致詞時也不忘提醒民眾,歲末年終詐騙案件頻傳,務必提高警覺、慎防詐騙。

↑（圖片由南港分局提供）

此外,警方特別強調,聖誕佳節將至,各類聚會聚餐增多,呼籲民眾務必謹記「開車不喝酒、喝酒不開車」,切勿心存僥倖酒後駕車,以免醉上加罪、害人害己。

