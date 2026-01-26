南港警防搶演練超逼真 「挾持人質」讓民眾以為是真的

【記者江孟謙／台北報導】農曆春節將至，北市南港分局為強化金融機構安全維護，有效提升金融機構防搶能力，及因應重大刑案或突發治安事件時，能迅速啟動組合警力實施攔截圍捕措施，日前在轄內土地銀行男港分行實施金融機構防搶快打、挾持人質危機處理及攔截圍捕演練。

本次演練過程2名由警方假扮的歹徒，投擲煙幕彈並持槍闖入土地銀行南港分行，高喊「搶劫、把錢拿出來」，隨後挾持現場民眾，行員們為避免傷亡紛紛趴下，伺機按下警鈴，由勤指中心通報線上警網前往處置。

廣告 廣告

巡邏警網到場，經警方喊話與談判後，歹徒見寡不敵眾，釋放人質棄械投降，為警當場制服。另1名歹徒見事敗露，即駕車逃逸，南港分局員警立即通報勤務中心，通報轄內線上警網前往攔截圍捕，最終在攔截點將歹徒攔截，合力制服逮捕。

快打部隊壓制歹徒。翻攝畫面

整個演練過程逼真，緊張的氛圍彷彿真實案件重現，今年更特別加入「快打部隊與挾持人質」，並模擬歹徒使用煙幕彈的情境，現場來辦事的民眾一度信以為真，瞭解真相後，不僅鬆了一口氣，還對警方的認真與專業表示高度讚賞。分局人員並在現場進行反詐騙預防宣導，提升民眾反詐意識。

共犯逃逸後被線上警網攔截逮捕。翻攝畫面

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜全聯尾牙人人有獎「保底1.2萬」 頭獎6位數！玖壹壹、TRASH嗨唱

穩了？台中市長最新民調 江啟臣、楊瓊瓔、何欣純支持度曝光

新北市長民調墊底！黃國昌認：60歲以上「輸到慘不忍睹」 會跟長輩多溝通

