南港警防搶演練超逼真 「挾持人質」讓民眾以為是真的
【記者江孟謙／台北報導】農曆春節將至，北市南港分局為強化金融機構安全維護，有效提升金融機構防搶能力，及因應重大刑案或突發治安事件時，能迅速啟動組合警力實施攔截圍捕措施，日前在轄內土地銀行男港分行實施金融機構防搶快打、挾持人質危機處理及攔截圍捕演練。
本次演練過程2名由警方假扮的歹徒，投擲煙幕彈並持槍闖入土地銀行南港分行，高喊「搶劫、把錢拿出來」，隨後挾持現場民眾，行員們為避免傷亡紛紛趴下，伺機按下警鈴，由勤指中心通報線上警網前往處置。
巡邏警網到場，經警方喊話與談判後，歹徒見寡不敵眾，釋放人質棄械投降，為警當場制服。另1名歹徒見事敗露，即駕車逃逸，南港分局員警立即通報勤務中心，通報轄內線上警網前往攔截圍捕，最終在攔截點將歹徒攔截，合力制服逮捕。
整個演練過程逼真，緊張的氛圍彷彿真實案件重現，今年更特別加入「快打部隊與挾持人質」，並模擬歹徒使用煙幕彈的情境，現場來辦事的民眾一度信以為真，瞭解真相後，不僅鬆了一口氣，還對警方的認真與專業表示高度讚賞。分局人員並在現場進行反詐騙預防宣導，提升民眾反詐意識。
