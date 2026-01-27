南港車站西側大變身！「立體連通平臺」完工 串聯車站、北流、商場一次到位

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／台北報導

為因應臺北市邁入高齡化社會，臺北市政府工務局新建工程處配合南港區人行立體連通系統，完成南港車站西側「南港立體連通平臺」工程，目前已全面開放使用。不僅提升通行安全與便利性，也進一步形塑市民大道南港段為城市綠廊，提供市民舒適、友善的人行休憩空間。

南港車站西側「南港立體連通平臺」工程完成，目前已全面開放使用。（圖／臺北市政府工務局新建工程處）

新工處規劃設計科科長陳百慶表示，南港區人行立體連通系統是繼信義計畫區後，臺北市推動的第二個完整立體人行系統，並以「東區門戶2.0」打造南港成為另一個具備立體步行網絡的行政區。該系統以南港車站為核心，串聯北部流行音樂中心、南港車站立體人行系統，並連結三處捷運站，全長約3.56公里，而南港立體連通平臺正是其中的重要節點。

廣告 廣告

陳百慶指出，該平臺向西可通往臺北流行音樂中心，向東銜接南港車站及南港捷運站，向北則連結世界明珠大型建案的商場與住宅區，提供市民安全、便利且舒適的立體步行環境。此外，平臺下方的半戶外空間與忠孝東路七段街角廣場相連，平時可作為風雨操場、市集或節慶活動空間，必要時亦可支援北流大型活動，帶動地方商圈發展。

陳百慶也推薦，春節連假期間不妨走訪南港立體連通平臺，周邊擁有三鐵共構的南港車站，CITYLINK與環球購物中心可供民眾採買年貨、逛街之餘，還可經由立體連通平臺前往臺北流行音樂中心園區，或造訪周邊的瓶蓋工廠台北製造所，規劃一趟輕鬆又豐富的城市旅行。

更多FTNN新聞網報導

春節期間北市計程車加價！「這天」開始每趟多收30元 可向駕駛索取證明

台北到南港只要8分鐘！ 改搭高鐵不用人擠人 網讚：CP值超高

他過年想帶家人出遊1原因打退堂鼓 直呼「不出遠門了」：把錢省下來

