南港車站「第一排」都更案啟動！ 蔣萬安拍板2個月內整合5公有地

北市南港區近年產業發展快速，但南港車站周遭公有地建築包含南港行政中心等屋齡老舊，當地里長盼北市府可與南港行政中心都更案統合整體規畫，以優化都市發展。市長蔣萬安表示認同，並裁示列管2個月，由都發局主責邀教育局、消防局討論，促進南港整體發展。（徐佑昇攝）

北市南港區近年產業發展快速，但南港車站的「第一排」公有地建築包含南港行政中心、南港高工、北市圖書館南港分館、消防局等建築屋齡老舊，當地里長盼北市府可將南港高工及其他公家建物沿南港路一段北側的閒置空間納入市政儲備用地，並與現南港行政中心都更案整體規畫，以優化都市發展。市長蔣萬安表示認同，並裁示列管2個月，由都發局主責邀教育局、消防局討論，促進南港整體發展。

南港里長李志錦表示，他感謝蔣萬安在民國112、114年針對惠民街的多功能行政大樓案做出裁示並核定，未來針對南港行政中心整體規畫，會是對東區門戶計畫的一劑「強心針」。

廣告 廣告

但李志錦直言，南港發展不能只做一半，他希望市府可整體規畫行政大樓周遭的5塊公有基地並開發，一次性解決南港高工校舍安全、交通斷點、空間活化困境，並真正點亮南港車站周邊區域。

他指出，南港里正面臨兩個急迫問題，包括南港高工有校舍氯離子過高，已被鑑定為海砂屋，改建刻不容緩；在僑泰興段的空中連通道是停滯的，造成人行路網斷裂，居民通行非常不便，希望都發局針對基地一到五統一整合。

李志錦還建議，在基地二配合未來消防分隊將變成大隊，出口應改設在南港路，以提高救災效率；基地三、四興建南港高工的複合式教學大樓，低層應該作為圖書館或活動中心，高層供校舍使用，以實現社區與校園共融；至於基地五最為行政中心回饋空間，應統一規畫地下停車場，跳過困難的基地段落，順利串連南港人行網路。

李志錦強調，這不僅是蓋一棟大樓，而是透過南港車站計畫，將原本零星的閒置空間轉化為宜居的城市景觀，給南港區民便利的生活環境。

都發局長簡瑟芳回應，南港三鐵共構之後，里長提出來的區塊是南港發展非常重要的重點，包括南興公園、南港行政中心等周邊機關用地，應該要有一個領頭羊角色，透過都市更新再開發來引動周邊發展，但現在發展都是比較偏向兩側的大型工業區的都市更新開發。

簡瑟芳強調，除了行政中心、消防分隊、警察局用地，北市府還期望中華電信也可以一起整合開發，一起洽談整個街廓發展，整體區域可以採取TOD開發。

蔣萬安表示，李志錦提出的提案非常有道理，尤其在南港高工也希望整體開發。他並裁示，相關規畫由都發局主責列管2個月，並邀教育局、消防局討論整體發展，市府會讓南港變得不一樣，未來整個發展起來。

更多中時新聞網報導

替身拍戲重傷 勞動部認定《豆腐媽媽》違法開罰

帕拉斯帥主唱摔車 團員打趣臉沒事就好

卓揆拒副署眷改條例 在野轟濫權