南港轉型有成 蔣讚潛力無限

台北市長蔣萬安出席「南港區與里長有約」座談會。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

台北市長蔣萬安九日出席「南港區與里長有約」座談會，表示南港區已經從早期的工業重鎮，逐步轉型為一個兼具產業、商業與生活機能的活力新城。隨著重大建設及交通網絡的逐步完善，將持續推動區域的整體發展與商機，南港的未來發展潛力無限。

蔣萬安指出，近年來南港的建設成果顯著，包括南港LaLaport開幕營運，以及南港空橋綠廊的完工啟用，這些都優化了人行及轉乘動線，不僅提升了通行的便利性，也成功吸引人潮與消費，為地方注入了新的活力。

在交通建設方面，連接內湖、文山及信義的捷運東環段工程正在如火如荼地推進中，完工後將大幅提升區域的可及性與通勤效率，進一步鞏固南港作為台北東區交通樞紐與產業重鎮的地位。

他特別提到南港首件公辦都更案「南港新都」，該案經歷了四十多場說明會，整合了二百多戶住戶，最終成功完成簽約，這一過程相當不易。他感謝多位里長的協助與溝通，凝聚共識，與市府團隊共同完成這項艱鉅的任務，為地方發展奠定了重要基礎。

此外，還有多項重大建設持續穩健推進，包括興中路跨基隆河的自行車景觀橋、國家生技研究園區的聯外道路、南港高中及誠正國中的校舍新改建工程，以及玉成社宅附設幼兒園等，打造出更完善的宜居環境。

會中，里長反映四分河濱公園在大雨時容易積水的問題。蔣萬安表示，相關的改善工程已完成設計，預計在年後即可動工，最快將於年中完工，這將有效解決排水及環境衛生問題，為市民提供更安全舒適的休憩空間，並持續攜手讓南港變得更加美好。