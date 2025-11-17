南港轉運站東站卡關突破 李彥秀促成台鐵同意打通立體連通道 11

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

國民黨立委李彥秀今（17）日會同立法院財政委員會、台鐵及北市府相關單位前往南港轉運站東站工區考察，促成卡關多時的立體連通道獲台鐵同意打通，將與南港車站整體串連；她表示，南港轉運站東站是東區門戶計畫的重要交通樞紐，連通動線順利推進，將有助南港交通升級與周邊產業發展。

李彥秀表示，南港轉運站東站作為東區門戶計畫最重要的交通樞紐，不僅在運能上和台鐵、高鐵與捷運結合，將成為台北地區最大規模轉運中心；在區位上，更能串連鄰近的青創產業、生技產業、軟體園區與會展中心，有效帶動南港地區人潮與東區門戶發展。但是，近來南港轉運站東站工程卻因為與鄰近建設的立體連通廊道規劃，而遭遇瓶頸。

為避免延宕工時，李彥秀提到，透過今日的考察，她已取得台鐵公司同意與南港車站連通，與鄰近公辦都更的連通規劃，則會由台北市政府以專案會議方式協調列管，共同依法令促成轉運站能如期如質提供服務，即早為南港發展注入動能，達到交通升級、產業邁進的效益。

除此之外，李彥秀表示，她持續關心高鐵延伸宜蘭計畫路線中南港誠正國中前、富康街一帶引道地下化的可行性。她說，目前高聳的引道圍牆，阻礙當地民眾的出入通行，更是阻隔了市容景觀與城市發展，大大影響了都市更新的機會。

李彥秀也說，她除多次與中央機關討論引道地下化工程上的可能外，並藉由今天的協調，在都市更新上邁進了一步，台北市政府將以專案計畫引進專業資源，同時與中央攜手研議都市更新誘因，協助都市再生。

今日考察出席包含李彥秀等立委、台北市政府交通局長謝銘鴻、台北市公共運輸處長李昆振、台北市都市更新處副處長葉家源、財政部推動促參司長張素珍、立法院財政委員會專門委員林靜玟、南港區中南里謝沁荷里長、新富里許睦燦里長以及相關中央部會與地方局處等。

照片來源：李彥秀辦公室提供

