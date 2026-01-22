南港驚悚車禍！轉彎車直撞過馬路母子 「9歲男童二度被輾」急送醫

南港昨晚發生驚悚車禍。（圖／翻攝畫面）

台北市南港區昨（22）日傍晚傳出驚險車禍，一輛自小客車於右轉時未禮讓行人，直接撞上正在行人穿越道上通行的母子。48歲林姓女子與9歲兒子當場被撞倒，男童更遭車輛前輪及後輪輾過，現場尖叫聲四起，驚悚畫面全被對向車輛行車紀錄器拍下，路人見狀紛紛上前協助。

事發地點位於東新街64巷口，時值下班交通尖峰，52歲江姓男子駕駛黑色轎車從東新街直行右轉時，車頭右前側撞上正通行的林女與其子，撞擊力道將兩人彈倒在地，男童更遭車輪二度輾壓，情況相當驚險。警方與救護人員獲報趕抵，初步確認母子全身多處擦挫傷，緊急送往忠孝醫院救治，所幸皆無生命危險。

男童被車輛輾壓，所幸送醫無礙。（圖／翻攝Threads／＠mike_12_27）

網友將行車記錄器畫面PO到Threads上，有家屬在底下留言説明，「感謝大家的影片幫忙，這是我表弟跟我阿姨，剛剛晚上聽到消息真的超級擔心，送急診後還好現在人無大礙，但身體有大片擦傷，已經回家休息了。」江男事後接受警方調查時表示，因車輛A柱擋住視線，轉彎時未察覺行人存在，直到撞擊瞬間才驚覺釀禍。他的酒測值為0，排除酒駕情形。

警方初步檢視行車紀錄器畫面後認定，駕駛未依規定停讓行人，已明顯違反《道路交通管理處罰條例》，可處最高3萬6千元罰鍰。若涉及過失傷害，受害人亦可依法提出民事求償。

