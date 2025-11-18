南港、汐止「大塞車」 北市警說明原因和排除措施

（中央社記者黃麗芸台北18日電）台北市南港、新北市汐止一帶昨晚交通大打結。對此，北市警方今天說，是因南港展覽館展覽結束後，廠商撤場車流加上豪雨及突發事故影響所致，經啟動交通快打等措施後排除。

不少網友昨晚紛紛在社群平台發文表示，環東大道往南港方向塞了半小時，平常下雨也幾乎不會這麼塞，有人知道塞車原因嗎；也有人說，從汐止遠雄上公車1個多小時還到不了南港展覽館站，有人知道發生什麼事嗎；另有人提到，有誰知道南港展覽館旁為什麼塞車那麼嚴重，主要是經貿一路塞得很嚴重，看到一堆交警就是沒看到車禍。

對此，台北市警察局南港分局今天透過新聞稿表示，關於昨天南港展覽館周邊壅塞，是因當地展覽於傍晚結束後，又接續廠商撤場，因撤場車流大量湧入，加上受豪雨及突發事故影響，導致周遭路段壅塞。

南港分局表示，為因應撤場交通，已事前規劃勤務及協調展館提前開放館內停車空間，並於南港路一段、經貿一路、經貿二路及經貿二路105巷等路口規劃線上警力加強疏導。

同時，得知交通壅塞後，立即啟動交通快打機制，橫向聯繫台北市交通局及交控中心調整號誌秒數，並再增派人力於周邊疏導，自勤務起至晚間，共投入25名警力維護周邊交通秩序，車流至昨晚9時恢復順暢。（編輯：方沛清）1141118