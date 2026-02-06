南湖高中摧毀光復 16歲少年狂砍20分 原來高一的菜鳥大有來頭

16歲少年陳泓宇遺傳媽媽國手的基因，今天幫助南湖高中狂勝強敵光復。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】16歲少年陳泓宇今天繼續從板凳出擊，他在生涯第一個HBL幫助南湖高中以三分球重砲摧毀昔日連霸總冠軍強權光復高中，替補登場18分鐘轟進4個三分球，以57%高命中率幫助南湖高中以92比54輕取光復38分，南湖高中已經連續兩天在HBL男甲八強賽以懸殊差距狂勝昔日HBL冠亞軍光復、東山，輕鬆成為HBL男甲惟一的10連勝球隊。

陳泓宇是我國U16中華隊國手，剛從金華國中升上南湖高中，帶著烏魯木齊見識的國際視野加入HBL新戰場，竟然被老教頭吳正杰委以重任，成為南湖高中得分籃板雙料保障，他今年才16歲(2009年10越8日出生)，爸爸是國內拳擊名師，媽媽則是昔日中華女籃隊當家射手蔡佩穎，由於不喜歡打拳所以就跟著媽媽打籃球，沒想到竟然打出興趣，成為南湖高中最可怕的板凳殺手。

新竹光復中學是過去4屆HBL最風光男籃學校，囊括了冠軍二連霸，以及亞軍季軍各一次，但本學年兩度碰到南湖高中都被血洗，年僅16歲的陳泓宇在去年12越27日面對光復上場22分鐘摘下23分，命中率高達57%，三分球投10中5，命中率50%，相當驚人。今天陳泓宇再度成為光復剋星，上場18分鐘摘20分，還有8個籃板球，至於三分球命中率更刷下他在HBL新高的57%，頗有新世代HBL最強三分球射手氣勢。

南湖高中在42天前的HBL複賽僅取勝光復6分(94比88)，今天狂刷38分的驚人差距，也跌破很多專家眼鏡，南湖高中此戰4人得分上雙，其中高三的幸宇勝20分9板，高三張凱恩10分，高一王以勒15分，身高185公分的陳泓宇雖然年紀最小，卻已經成為教練吳正杰心目中最重要的黑馬奇兵。

HBL大黑馬南湖高中戰績10連勝，真正大當家是吳正杰(右)。 (魏冠中攝影)

南湖高中的吳氏兵法，今天埋伏9尊三分球巨砲，打得對手防不勝防。 (魏冠中攝影)

