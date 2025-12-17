南漂妹月薪3萬想買房 網看試算表狂搖頭：怎麼生活

一名南漂工作的女網友表示，現在月薪3萬多，住在一間屋齡約30年的老套房，不只空間小，租金還佔了薪水的四分之一，讓她覺得住起來很不舒服，試算後發現貸款買房子，每個月要繳的金額還算可以接受，上網詢問其他人的意見，結果被大票人勸退，引起討論。

一名南漂女網友近日在Dcard表示，目前月薪3萬多，住在一間租來的套房，租金占據四分之一的薪水，但空間非常小，連桌子底下都只能拿來收納東西，下班後無法好好放鬆休息，讓她越來越渴望有一個屬於自己的空間。

原PO指出，目前住的套房屋齡約30年，他查詢後發現附近總價約300至500萬，試算若用新青安貸8成、30年，每個月繳的錢跟現在的租金根本差不了多少，讓她傻眼說「一樣是付錢，為什麼不把錢付給自己的房子，而是付給房東」，且這個念頭出現後就回不去了，現在滿腦子想的都是買房，「不求一定要賺錢，只要可以保值而且讓我至少有個空間好好生活」。

不過其他網友一算卻覺得大事不妙，因為原PO自己附上的房貸試算表，月繳金額為1.6至1.7萬，而她現在的租金才不到9千元，傻眼說「數字對不上吧，租金跟月繳差了快一倍耶，妳要不要再檢查一下」、「妳這個看起來很危險喔，感覺有可能繳不出來，不然就是無法好好過生活」。

此外，也有不少人提醒，原PO試算時看起來是貸款最高金額、最久年限，但南部的小套房恐怕很難貸到這麼優惠的條件，提醒「總坪數不夠的話，可能無法貸款喔，要注意」、「妳覺得現在的房子住起來很小，結果貸款還是買這麼小間，實際上沒改善生活呀」、「建議妳先存錢、投資，有多一點頭期款再考慮買房」。

