「南濱滯洪池新建暨整體景觀工程」 籲請民眾配合交通管制

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花蓮市明義街與重慶市場東側和花蓮代天府至南濱路，六月十五日起封閉道路。(花蓮縣政府提供)

（另開新視窗）

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣政府十二日表示，為強化花蓮市城區防洪能力並提升親水景觀公園施工品質，已正式展開「花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程」。目前工程施工期間將針對周邊重要道路實施階段性交通管制，縣府籲請用路人注意行車安全並配合交通管制與改道。

花蓮縣政府建設處水道科長陳祥青指出，花蓮市明義街與重慶市場東側和花蓮代天府至南濱路原本因單行道而影響施工，施工單位預計六月十五日起封閉道路約一百七十公尺，進行為期六個月的明義街、南濱路新建箱涵施作。封閉車道期間請民眾配合改由重慶市場臨時停車場南端替代道路銜接至和平路行駛。

陳祥青強調，縣府將於沿線設置柔性告示牌及標誌宣導施工訊息，請民眾行經施工路段及替代道路時務必減速慢行，對於施工期間造成不便，縣府深表歉意，並誠摯感謝民眾的配合與諒解。