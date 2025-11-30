南瀛天文館攜手大內小農 行銷農村美味

南瀛天文館與大內高手合作社攜手，舉辦大內農村小舖市集，行銷在地農村美味。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕協助大內區行銷在地農特產品，南瀛天文館攜手大內高手合作社，今(30)日舉辦「大內農村小舖市集」，後續也將在館內展售蜂蜜、酪梨麵等相關的農產加工品，讓各地民眾到天文館，也能一同發現大內農業的美味與魅力。

大內農村小舖市集上午在南瀛天文館前登場，除了有大內在地的酪梨、蜂蜜、農特產品等，還有鄰近地區的小農一同加入，現場也推出食農體驗「酪梨飯糰製作」與「酪梨手工皂DIY」，吸引民眾選購。

台南市立博物館長何秋蓮表示，館方長年致力於推動在地教育與文化連結，此次與大內高手合作社合作舉辦農村市集，希望讓地方創生的成果與故事能在天文館這個公共場域被看見，使更多親子與遊客在探索宇宙之餘，也能認識腳下土地的能量與特色產業。

「大內高手小農小舖」也於今起啟動，民眾在天文館內也將能買到酪梨麵、蜂蜜等農特產品，未來在天文館餐廳還會有小農的蔬菜展售。合作社未來也將與天文館持續合作，規劃更多梯次體驗，讓民眾實際動手、深入認識土地上的好物。

南瀛天文館與大內高手合作社攜手，舉辦大內農村小舖市集，吸引民眾選購。(記者劉婉君攝)

