南瀛書法學會理事長鄭枝南推廣優質宗教

玉井區長顏振羽（左二）與北極殿主委陳美香（右二），造訪書法學會理事長鄭枝南。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／新市報導

南瀛書法學會理事長鄭枝南雖已退休，仍持續致力於傳承優質宗教文化，因此，玉井區長顏振羽專程偕同玉井北極殿主委陳美香造訪請益，期發揮宗教淨化人心，帶動地方文風發展。鄭枝南也以自己擔任新市區長文化造鄉的經驗，分享在區內推廣閱讀及永安宮的定位，與他們相互交流。

玉井是台南淺山地區相當重要的領頭羊，近幾年來，顏振羽不斷著力於社區工作，希望每一個社區都成為居民學習進步的好所在，同時也讓居民學習才藝之餘，也有演出的舞台，讓居民的日常更為精彩，也為居民舉辦才藝成果展。此外，玉井區的重要信仰所在北極殿，新任主委陳美香也希望北極殿除了是居民信仰所在外，也能服務居民，發揮更大的宗教力量，讓玉井成為宜居的好所在。

由於現代南瀛書法學會理事長鄭枝南熱衷於優質宗教的推廣，顏振羽與陳美香專程造訪，鄭枝南更以擔任新市鄉長和區長時，以文化造鄉為主軸，推動人人閱讀、打造書香新市的策略，交換意見。並鼓勵北極殿也能溯源廟的文史，找出定位，發揮大廟的精神。鄭枝南強調，區內的大廟是該區重要的精神所在，不容忽視信仰的力量，尤其山區大廟多供奉著玄天上帝，其精神最具教化意義，未來公所可與廟宇多合作，更可以讓廟宇不只是信仰所在，也能成為玉井囝仔演藝所學的舞台。