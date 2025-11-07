南瀛獎得主特展即日起新營文化中心展出 搭配藝術對談邀民眾來反身日常

南瀛獎得主特展即日起新營文化中心展出，展出期間搭配舉辦藝術對談，邀民眾來反身日常。（文化局提供、記者李嘉祥翻攝）

▲南瀛獎得主特展即日起新營文化中心展出，展出期間搭配舉辦藝術對談，邀民眾來反身日常。（文化局提供、記者李嘉祥翻攝）

臺南市政府文化局主辦的「反身日常－2024南瀛獎得主特展」11月7日起至12月14日於新營文化中心第一、二、三畫廊盛大展出，由策展人徐婉禎精心策劃，集結2024年南瀛獎得主李迪權、廖昭豪、鄭子芸與張益誠的創作成果，透過多元媒材與深刻視角，展現藝術如何從日常出發，引領觀者看見更深的文化意涵與個體思索，並預定15日於意象廳舉行展覽開幕式，歡迎各界共襄盛舉。

廣告 廣告

南市文化局表示，「南瀛獎」為市府長年推動的重要藝術徵件計畫，旨在發掘具潛力與實驗精神的藝術創作者，並提供展出平臺與創作支持；文化局以此展覽為契機，積極推動鼓勵南瀛獎得主後續創作發展，讓藝術家能在公共空間中被看見，進一步激發南瀛獎得主創作能量。透過展覽、座談與媒體推廣，也期盼讓「南瀛獎」不僅是榮譽的象徵，更是藝術家持續創作的重要支撐。

文化局指出，此次展出作品中，李迪權「聖徒」作品以巨幅木刻版畫呈現社會運動者的身影，作品暗示十字架形構圖，象徵信念與犧牲，以勞動實踐創作方式紀錄並展現藝術如何成為社會行動的力量，讓觀者在觀看中被喚起思考與感知，作品本身即是一種反身性的實踐；廖昭豪「內牆風景採集計畫」作品以鐵皮牆上的破洞為出發點，採集街邊物件與殘破地景，透過雕塑與裝置再現臺灣社會的臨時性與遺忘，觀者需透過孔洞窺視作品，重新認識生活中被忽略的現象與議題，展現藝術如何引導大眾反思日常。

另，鄭子芸與張益誠「我不是機器人」作品以網路驗證系統為靈感，探討人機界線與人工智慧的模糊性，機器人不斷重複動作，試圖證明自己不是機器人，反映出人類在數位時代中對自身真實性的焦慮與辨識，展現反身性如何滲入科技與生活之間。

文化局也說明配合展覽，12月6日將辦理藝術對談，以「當代藝術的反身日常」為主題，邀請藝術評論人羅秀芝與策展人許遠達對談，深入探討藝術與生活之間的交織與反思，歡迎市民朋友踴躍到新營文化中心欣賞展覽，感受藝術如何在日常中發芽，在反思中前行。