南瀛獎得主特展聚焦反身性

記者翁聖權∕新營報導

《反身日常─二０二四南瀛獎得主特展》十五日下午兩點在新營文化中心意象廳揭幕，現場賓客雲集，策展人徐婉禎教授、南市文化局長黃雅玲、藝術家李迪權、鄭子芸、張益誠等藝文界人士齊聚一堂。

新營文化中心指出，這項特展由徐婉禎教授策劃，聚焦「反身性」在當代藝術中的實踐與轉化，透過三組二０二四年南瀛獎得主的創作，呈現藝術家如何在日常中回望自身、回應社會，並將創作轉化為一種持續對話的行動。展覽規劃三個獨立展間，讓每組藝術家得以充分展現其創作語言與思維脈絡。

策展人徐婉禎於開幕式中分享，「藝術不只是觀看的對象，更是行動的延伸。這三組藝術家不約而同地將創作視為一種反身的實踐，讓我們在作品中看見他們如何與世界對話。

其中，李迪權以木刻版畫《聖徒》紀錄社會運動者的身影，透過十字形構圖與勞動實踐的創作方式，展現藝術介入社會的力量。他的「雞教」系列則以幽默諷刺的語言，探討當代社會中類宗教式的群體行為。

廖昭豪透過《內牆風景採集計畫》與多件空間裝置作品，重構台灣都市邊角的記憶與地景。他以紙漿、鐵皮等材料轉譯城市表皮的痕跡，讓觀者在移動與凝視中，重新感知生活環境的細節與變遷。

鄭子芸與張益誠的《我不是機器人》，以網路驗證系統為靈感，探討人機界線與ＡＩ倫理議題。