南瀛草地音樂會將登場 台南動員逾百警員戒備

李聖傑出道26年，終於在12月26、27日站上台北小巨蛋舉辦「One Day 直到那一天」演唱會，兩天兩萬張門票全數完售。他唱完〈位置〉之後，看著台下滿場觀眾，將近兩分鐘講不出一句話，先跟台下揮手、比愛心打招呼，接著才緩緩的說「走了26年，我走到了，終於走到小巨蛋，謝謝你們等我26年，我都不知道該用什麼開場，想用我的聲音，每字、每句告訴大家我準備很久了」，也透露自己進健身房練了兩個月的胸肌，笑說「希望待會有機會（脫掉）」。

林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 3