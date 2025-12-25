南瀛草地音樂會明登場 玖壹壹壓軸

新營耶誕音樂會卡司堅強。（新聞處提供）

記者翁順利∕台南報導

台南市耶誕跨年系列活動第二場的南瀛草地音樂會，將於二十七日在新營區南瀛綠都心隆重登場，二十五日宣布本土天團玖壹壹更擔任壓軸嘉賓，活動兼顧老中青三代共賞，且依氣象署預報當天氣溫在十六到廿四度之間，非常適合參與戶外活動，請大溪北民眾不要錯過。

市府表示，當天陣容還包含台南在地溪南、溪北在地知名歌手演唱動聽歌曲外，還有影視歌三棲的瑤瑤郭書瑤帶來新作品、情歌王子林隆璇演唱經典情歌、日本新銳女子樂團Faulieu.帶來可愛又細膩演出。

廣告 廣告

黃偉哲表示，今年首次邀請日籍藝人登上新營的表演舞台，台南人好客熱情，相信台南的美食、水果、伴手禮能讓日本新銳女子樂團Faulieu.留下美好的台灣印象，配合明年三月溪北將舉辦國際蘭展，他將贈送致她們蘭花絲巾作為紀念。

去年擔綱跨年場壓軸的本土天團玖壹壹，團員洋蔥當場向許願今年還要再來台南系列活動擔任演唱嘉賓，今年他果然兌現承諾，已準備九首歌，保證要讓新營民眾一起嗨翻天。

瑤瑤主演的《何百芮的地獄戀曲》喜劇戲劇將於明年在Netflix及八大戲劇台等平台播出，影視歌三棲的喜歡她除了帶來觀眾熟悉的歌曲外，也精心準備新歌曲，喜愛她的觀眾千萬別錯過。

此外，甜美小公主張羽靚、療癒美聲吳汶芳、影歌雙棲空靈系唱作歌手柯泯薰、華語金曲獎「最受歡迎新人」的林亭翰將與父親林隆璇同台演出。

主辦單位新聞及國際關係處提醒，活動當日下午五時十分至演唱結束期間，中正路(民治路-南瀛綠都心地下停車場入口處)的機慢車道，將彈性管制作為行人徒步區，請用路人留意。