南灣華男車貸愈繳愈多 這原因遭銀行「強制加保」

南灣一名華裔車主近日發現，自己在正常繳納車貸與汽車保險的情況下，過去三年卻被貸款銀行「強制加保」，導致每月車貸金額暴增，累計多付近1萬8000元。直到近期檢視帳單後才驚覺異常，所幸在補交文件後，銀行已陸續更正並退回多收款項，提醒民眾務必留意保單細節與貸款條款，避免類似損失。

受訪的李先生表示，他於2023年申請汽車貸款，貸款總額約4萬美元，原本每月正常月供約600至700美元。依照進度推算，繳納兩年多後，剩餘本金理應僅剩1萬多元，卻在近期發現帳面顯示仍欠款3萬多元，出入相當明顯。

廣告 廣告

進一步向貸款銀行查詢後才得知，銀行認定他「未提供有效的全險（full coverage）保單」，因此自動為車輛加購所謂的「強制保險」，並將保費直接計入車貸本金，導致貸款餘額不減反增。李先生指出，這類強制保險費用相當高昂，三年下來累計約1萬8000元，使他的月供金額逐年增加，最高一度接近1100元。

然而，李先生強調，自己其實一直有購買完整汽車保險，問題出在「保單受益人未更新」。他在轉換貸款銀行後，未要求保險公司將保單上的受益金融機構改為新的貸款銀行，導致銀行端始終未收到有效保險證明，才誤判他未投保。

在釐清原因後，李先生補齊過去幾年的保單文件，提交給貸款銀行。銀行隨即啟動更正程序，將先前加收的保險費用從貸款本金中扣除。目前已退回約1萬元，另有約8000元仍在處理中。隨著帳務修正完成，他的每月車貸金額也已恢復至原本的600至700元水準。

回顧這次經驗，李先生提醒，凡是車貸或房貸仍在進行中的民眾，務必確認保單上的受益人是否正確填寫為貸款銀行，否則即使有保險，也可能被視為「未投保」而遭強制加保。他也認為，銀行在長時間內未主動提醒客戶保險文件有誤，客服把關機制仍有改善空間。

李先生建議民眾定期檢查貸款帳單與保險明細，「不要以為有設定就萬無一失，一個小細節，可能就是成千上萬的差距。」

更多世界日報報導

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉