南珉貞再遇「7↑強震」 秒做1事「完全台化」！

昨（27日）23時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的台灣東部海域，全台劇烈搖晃相當有感。南韓啦啦隊人氣成員南珉貞來台發展1年多，以親和形象與活力十足的應援吸引大批球迷，成為「富邦三本柱」之一。地震發生後，她火速發文「地震，好大！！！！！！」，粉絲留言笑喊「珉貞成為真正的台灣人！」。







昨（27日）深夜宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，韓援女神南珉貞來台發展後第二次遇上超大地震，立刻在 Threads 發文，驚喊「地震 好大！！！！！！」。網友瞬間湧入留言區笑稱「珉貞成為真正的台灣人，地震先發文」、「地震來先發文，台灣人無誤」、「正港台灣小南了！地震後發文，大家都平安」、「這已經是來台灣遇到的第二次大地震了」、「地震後先發文，越來越像台灣人」、「這發文方式也很台灣」。

