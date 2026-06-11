南珉貞出外景「飛上海面」濕身了！崩潰尖叫場面太混亂

南珉貞（左起）、阿翔、籃籃、楊繡惠到屏東出外景。（民視提供）

民視《綜藝新時代》日前到屏東東港出外景，主持人阿翔、籃籃、楊繡惠帶著啦啦隊女神南珉貞悠閒划著SUP穿梭在東港紅樹林濕地，沒想到才剛出發就上演「落水大亂鬥」，阿翔想請籃籃幫忙拉上岸，結果籃籃「愈推愈遠」直接丟包，逼得阿翔靈機一動把籃籃拖下水，現場亂成一團，最後全靠南珉貞出手相救才順利脫困。

隨後，籃籃宣布要帶大家尋找一座「消失十年的神祕島嶼」，但出發前得先找到專業嚮導，迎接眾人的嚮導極力邀請大家體驗水上飛行器，籃籃、楊繡惠和南珉貞瞬間互相推託，面對教練保證「不會飛太高」，南珉貞更當場崩潰大喊：「不相信！」最後楊繡惠與南珉貞硬著頭皮上陣，沒想到教練逆向操作整個瘋狂飛行，讓楊繡惠與南珉貞體驗結束後兩人雙腿發軟抖個不停。

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南珉貞體驗水上鋼鐵人驚聲尖叫。（民視提供）

被問到感想時，楊繡惠語出驚人表示：「我整場沒有感覺，我靈魂都飛走了！」，籃籃立刻補刀：「她應該是一肚子火吧！」讓楊繡惠當場暴走，對著教練怒吼：「你給我過來！我不是說我怕高嗎！」輪到南珉貞時更是表情失守，罕見展現超流利中文崩潰喊道：「不要這麼高啦！」下來後整個人虛脫到被工作人員「提上岸」，先用韓文抱怨一句「飛太久了」，下一秒又秒變笑臉喊：「好玩！」

接著眾人划著獨木舟前往傳說中的神祕島嶼，不過想登島可沒那麼容易，教練先帶大家來到蚵棚，宣布要先蒐集「建島材料」，當一大串鮮蚵從海中被拉起時，所有人驚呼連連，滿頭問號看著眼前的景象。抵達目的地後，大家終於揭開神祕島嶼真面目—原來是由大量蚵殼堆積而成的「蚵殼島」，島主現身解說島嶼由來，也透露這座島曾關閉十年，如今重新開放，而《綜藝新時代》正是首批登島的團隊。

眾人在岸邊互相推托，深怕濕身。（民視提供）

結束蚵殼島行程後，阿翔神祕預告要帶大家見識東港最傳奇的「東港第一鮪十二連霸霸主」。來到黑鮪魚餐廳，老闆介紹今年的第一鮪四個藝人加起來，都沒有第一鮪重，一句話立刻激起眾人勝負欲，決定一起站上體重計挑戰，不料總重量驚險勝出後，眾人竟偷偷下秤，只留下籃籃獨自站在上面，氣得她大喊：「你們很損耶！」

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