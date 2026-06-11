南珉貞出外景「飛上海面」濕身了！崩潰尖叫場面太混亂
民視《綜藝新時代》日前到屏東東港出外景，主持人阿翔、籃籃、楊繡惠帶著啦啦隊女神南珉貞悠閒划著SUP穿梭在東港紅樹林濕地，沒想到才剛出發就上演「落水大亂鬥」，阿翔想請籃籃幫忙拉上岸，結果籃籃「愈推愈遠」直接丟包，逼得阿翔靈機一動把籃籃拖下水，現場亂成一團，最後全靠南珉貞出手相救才順利脫困。
隨後，籃籃宣布要帶大家尋找一座「消失十年的神祕島嶼」，但出發前得先找到專業嚮導，迎接眾人的嚮導極力邀請大家體驗水上飛行器，籃籃、楊繡惠和南珉貞瞬間互相推託，面對教練保證「不會飛太高」，南珉貞更當場崩潰大喊：「不相信！」最後楊繡惠與南珉貞硬著頭皮上陣，沒想到教練逆向操作整個瘋狂飛行，讓楊繡惠與南珉貞體驗結束後兩人雙腿發軟抖個不停。
被問到感想時，楊繡惠語出驚人表示：「我整場沒有感覺，我靈魂都飛走了！」，籃籃立刻補刀：「她應該是一肚子火吧！」讓楊繡惠當場暴走，對著教練怒吼：「你給我過來！我不是說我怕高嗎！」輪到南珉貞時更是表情失守，罕見展現超流利中文崩潰喊道：「不要這麼高啦！」下來後整個人虛脫到被工作人員「提上岸」，先用韓文抱怨一句「飛太久了」，下一秒又秒變笑臉喊：「好玩！」
接著眾人划著獨木舟前往傳說中的神祕島嶼，不過想登島可沒那麼容易，教練先帶大家來到蚵棚，宣布要先蒐集「建島材料」，當一大串鮮蚵從海中被拉起時，所有人驚呼連連，滿頭問號看著眼前的景象。抵達目的地後，大家終於揭開神祕島嶼真面目—原來是由大量蚵殼堆積而成的「蚵殼島」，島主現身解說島嶼由來，也透露這座島曾關閉十年，如今重新開放，而《綜藝新時代》正是首批登島的團隊。
結束蚵殼島行程後，阿翔神祕預告要帶大家見識東港最傳奇的「東港第一鮪十二連霸霸主」。來到黑鮪魚餐廳，老闆介紹今年的第一鮪四個藝人加起來，都沒有第一鮪重，一句話立刻激起眾人勝負欲，決定一起站上體重計挑戰，不料總重量驚險勝出後，眾人竟偷偷下秤，只留下籃籃獨自站在上面，氣得她大喊：「你們很損耶！」
其他人也在看
北市蓋遮陽傘「防風、防震」卻不防曬？于北辰開罵了
政治中心／綜合報導台北市政府預計今年將在信義區五處設置「人行遮陽設施」，引發外界質疑。對此，桃園市議員于北辰在《台灣向前行》節目中，指出這座遮陽傘防震、防風，卻不遮陽，痛批「這叫防震金菇嗎？」並透露蔣萬安不理會外界質疑，反而是台北市研考會主委殷瑋頻頻回應，讓他狠批「蔣萬安加殷瑋，都沒有辦法像沈伯洋一樣，找出市民的痛，跟市民的需求」。
日本職棒》孫易磊2026年賽季首度先發6局8K無失分 奪一軍生涯首勝
效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士的「台灣至寶」孫易磊，於台灣時間6月11日下午5時迎來2026年一軍首度先發登板，對手為橫濱DeNA灣星。此役孫易磊表現威風八面，先發6局無失分送出8次三振的優質內容，搭配6局下隊友攻下2分火力支援，終場火腿以3比0擊敗橫濱，孫易磊也順利收下一軍生涯首勝。
林襄、馬傑森熱戀！沈玉琳承諾結婚給大紅包 霸氣金額曝光了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導知名啦啦隊女神林襄，原先與球員馬傑森戀情被曝光後見光死，以為戀情就此落幕，但近期週刊直擊，兩人不僅十指緊扣牽著手，並前往板橋車站餐廳吃飯，外界好奇兩人是否轉成地下戀情；林襄經紀公司則稱「希望外界能給予當事人一些空間」，等同並未承認和否認。對此，林襄的師傅、藝人沈玉琳今（11）日下午受訪不僅喊「是值得祝福的一對」，更承諾，如果兩人能修成正果，自己大膽慷慨允諾包20萬紅包。
遭爆「追愛往事」衝男方家裝暈 陳玉珍：部分與事實不符
遭爆「追愛往事」衝男方家裝暈 陳玉珍：部分與事實不符
SpaceX點火低軌衛星概念股！「這檔」勁揚逾半根 加速搶攻AI商機
[FTNN新聞網]記者陳思穎／綜合報導美股周三重要指數全面收黑，拖累台股今（11）日開低走低，盤中一度重挫失守4萬3大關，所幸最後逐步回穩，終場收43149.46點...
中職／味全4洋投太強 伍鐸想先發為爭冠仍甘願讓位！理解被挑中轉牛棚
味全龍現在上半季封王進入倒數階段，上週總教練葉君璋透露，最後3週的賽程中伍鐸會轉戰牛棚，伍鐸直呼雖然自己仍較傾向擔任先發，但現階段為了大局著想，再加上對上其餘洋投實在太強，自己甘願讓位幫助球隊。
美通膨飆3年新高！川普竟說「這句話」
美國5月消費者通膨飄升至3年新高，但總統川普（Donald Trump）卻口出驚人之語，公開表示「我愛通膨」（I love inflation），引發外界熱議。
「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高
美國新聞頻道WINK News報導，該機構表示，2025年整個移除季共清除約6300磅緬甸蟒，而自2013年啟動相關監測與移除計畫以來，已在佛羅里達西南部約200平方英里範圍內累計移除超過20噸緬甸蟒，顯示長期族群控制已具一定成效。研究人員指出，緬甸蟒主要在每年11月至隔年4月繁殖季...
美國安會取消會晤鄭麗文？國民黨回應了
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文率團訪美，傳出原在美東時間10日將前往白宮拜會國安會官員，但到了約定時間卻未出現在白宮，原訂和國安會官員的見面被取消。對此，國民黨嚴正指出，特定媒體故意詆毁，...
鄭麗文訪美驚見和統會長、中國黑幫！陸委會警告：中共已滲入僑界
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導國民黨主席鄭麗文，展開為期兩週的訪美之旅，其中她出席僑宴時，被發現竟與中國和平統一促進會會長焦聖安同台；此外鄭麗文在紐約智庫「亞洲協會」座談時，被台下一名旅美中國人嗆聲「擁抱共產黨」，即便該名中國人被趕出會場，卻在外頭疑似遭中國黑幫恐嚇，消息一出受到各界高度關注。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（11）日警告，中共勢力已經滲入台灣在美國的僑界。
存股族快看！誰是金融配息王 現金殖利率8%
[NOWNEWS今日新聞]進入股東會旺季，對存股族來說，最關心莫過於股利政策，尤其金融股向來都是發放現金股利大戶，以13家上市金控目前揭露的2026年將發放現金股利達3422億元再創新高。若就整體上市...
美伊戰爭期間美軍在夜間默默抽走大量原油 川普：我們每天晚上都在載走數百萬桶石油
美國總統川普於6月10日在白宮橢圓形辦公室接受媒體聯訪時，首度公開一項此前從未曝光的軍事行動。川普證實，美軍在美伊衝突期間，已秘密自荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）攔截並運走數百萬桶伊朗石油。他聲稱，這項隱密行動成功壓制了國際油價，避免全球能源市場陷入惡性飆漲。根據白宮釋出的談話內容，川普向在場記者表示，美軍在夜間展開常態性行動，默默抽走大量......
低軌衛星太香了！法人看夯「這檔」2027年營收拚翻倍 外資轉買瘋搶1萬張重押28億元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導在美伊衝突升溫及美股走弱雙重利空夾擊下，台股今（11）日終場收在43,149.46點，小跌76.08點，跌幅0.18%，成交金額達12,592...
首宗AI眼鏡作弊! 台大牙醫入學筆試 考生眼鏡發燙被抓包
生活中心／李世宸、曾宸洛 台北報導為了拚上台大，今年竟出現全台首例AI眼鏡舞弊事件！事件發生在台大牙醫系申請入學二階段筆試，一名考生說冷氣太冷，穿著帽考化學科，等到第二節考物理時，悄悄改換黑框眼鏡，引起監考官懷疑，當場發現他的眼鏡發燙，揭發作弊行為，最後這科以零分計算，台大夢碎。
台指期夜盤上漲！美股盤前也勁揚
[NOWNEWS今日新聞]美股盤前主要股指期貨週四上漲，投資人逢低承接先前遭到重挫的科技股，美光盤前上揚3%，受到美國與伊朗和平談判出現進展跡象的激勵，道瓊期貨回振。台指期夜盤也上漲354點。根據路透...
爬山撿到黃金珍寶！捐博物館爽領1760萬獎金
[NOWNEWS今日新聞]捷克兩名登山客去年在茲維奇納山（ZvičinaHill）登山時，意外尋獲一批藏有19、20世紀的黃金寶藏，他們將這些寶藏移交給博物館，依據捷克法律，文物發現者可以獲得文物價值...
外資賣超7.3萬張！力積電「8天跌30%」今止跌持平
外資賣超7.3萬張！力積電「8天跌30%」今止跌持平
台股交易熱絡5月證交稅年增2.9倍 實徵704億元續創單月新高
台股交易熱絡，成交值屢創高。財政部今天（11日）公布5月全國賦稅收入初步統計，受惠台股漲勢延續，帶動單月證交稅實徵淨額704億元，再度刷新單月新高紀錄，年增2.9倍，漲幅為逾22年以來新高。累計前5月證交稅實徵淨額2487億元，亦為同期新高。
好市多618感恩祭！家電零食下殺 滿8800現折618元「1族群」更划算
618購物節進入倒數階段，好市多（Costco）也宣布加入戰局。今年首度將原本的會員感謝日擴大為為期14天的「線上感恩祭」，自6月15日至6月28日推出數百款優惠商品，涵蓋大型家電、視聽娛樂、居家用品、運動健身及零食飲料等多元品項，規模號稱歷年最大。其中最大亮點之一，就是單筆消費滿8,800元可現折618元，黑鑽會員更能搶先享有雙重優惠。
BBU訂單一路旺！順達「配11.5元現金股利」營運好到2027年 董座高喊：明年一定比今年好
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導鋰電池模組廠順達（3211）11日召開股東常會，除通過2025年度財報與每股配發現金股利11.5元外，也完成董事改選。隨著AI資料...