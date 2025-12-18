南珉貞出道10年！罕揭內心脆弱面 自認「不是特別亮眼」
由黃鐙輝、若潼擔任棚內主持人的台語啦啦隊實境養成節目《菜鳥仔ＮICE PLAY》上週開播就引發話題，本周最新一集，人氣鏡頭魅力導師「台妹小南」南珉貞，面對菜鳥仔的容貌焦慮及不自信，直言自己也不是啦啦隊員中亮眼的人，罕見的揭露內心脆弱的一面。
在第三集10隻菜鳥仔要「改頭換面」，經過專業妝髮、造型改造後進行拍攝，找尋鏡頭中最美的自我。人氣魅力導師「台妹小南」南珉貞驚喜現身攝影棚，無私地分享如何在鏡頭前展現身體線條、用眼神吸引人。專業十足的教學表現，被在棚內擔任觀察員的同隊應援團長Travis調侃：「我沒有看過她這麼認真！」
面對菜鳥仔的不自信，甚至感到「容貌焦慮」等問題，出道近10年的南珉貞以自身經歷為例，「其實在眾多韓國啦啦隊員裡，我並不是特別亮眼的那位，就是靠著持續不斷的努力，克服了很多困難才走到今天。很多人認為，只要外貌長得漂亮就可以，但其實不是這樣。外貌是很重要的一環，但我覺得更重要的是毅力以及認真努力的態度，這兩項是最基本的條件」，罕見地傾訴她身為啦啦隊的壓力。
南珉貞以出道近10年的自身經歷分享啦啦隊實戰心法。（圖／公視台語台提供）
身為觀察員，黃鐙輝細心發現每一位菜鳥仔的發光處，他特別點名不自信的露娜，溫暖的說：「她一直覺得自己不好看，我覺得她現在這樣是最美的，她一點都不比別人差，她笑起的時候是最美的。」驗收舞蹈實力時，菜鳥仔辰茉綝（小茉）、糖糖承受不住失敗的壓力，克制不住情緒的崩潰大哭，頻問：「我真的有這麼差嗎？」一番話也讓黃鐙輝忍不住眼眶泛淚，相當心疼。
第四集「有手共牽，有路同行，我們之間，是溫柔的力量」，菜鳥仔在前啦啦隊女孩沐妍、專業髮型師Alan的指導下學習自己化妝和整理髮型，大家不僅自己練習也互相幫忙，展現團結力量。而為了提前適應未來高強度的應援工作，節目請來專業健身教練、同時也是藝人的Terry江振愷為菜鳥仔特訓體能，魔鬼訓練菜單讓菜鳥們叫苦連天，面對漸漸逝去的體力，他鼓勵大家咬牙堅持：「應援團最重要的一件事，我們在台上是同一隊，所以我們要齊心，一起努力」，對菜鳥仔的撒嬌示弱，Terry不受影響的繼續嚴厲要求。好在，菜鳥仔沒有讓他失望，不僅一起解鎖每項關卡，也適時的給予同儕們關心和鼓勵。
