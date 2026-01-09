娛樂中心／黃韻靜 綜合報導

民視、八大《綜藝新時代》日前來到充滿故事的魚米之鄉桃園新屋！一開場，便現身桃園人公認最浪漫的打卡地標，以海螺造型設計、榮獲美國建築師大獎的「海螺文化館」。阿翔向大家介紹文化館以海螺為設計靈感的由來：「早期這裡有一種捕魚文化叫做『牽罟』，當魚群靠近岸邊時，小船會先將漁網撒入海中，接著由一位重要人物吹奏海螺，號召岸上眾人合力拉網、收網，而參與的人都能分得漁獲。」

南珉貞初體驗騎馬上路！楊繡惠自爆當年拍戲馬匹失控甩飛空中

左起籃籃、南珉貞、阿翔以及楊繡惠

為了實際體驗，阿翔拿出兩個海螺，邀請本集來賓南珉貞試吹，但不論她多麼賣力，始終吹不出聲音。此時海螺達人葉斯桂登場，解釋原因在於海螺尾端未開孔，並現場示範傳承上百年的「法螺」吹奏，洪亮聲響讓眾人又驚又喜。

南珉貞初體驗騎馬上路！楊繡惠自爆當年拍戲馬匹失控甩飛空中

騎馬體驗

下一站，楊繡惠興奮表示要帶大家一同去尋找「白馬王子野騎」！一行人來到馬場，只見阿弘教練騎著馬奔馳在草地上，帥氣跨越欄杆現身主持群面前，瞬間引爆全場驚呼。看著教練與馬匹之間的高度默契，楊繡惠也分享過去拍攝古裝戲時的驚險經驗，曾因不熟悉騎乘技巧，用力夾馬試圖讓馬停下，沒想到反而讓馬匹失控，將她甩到空中，驚險萬分。教練解釋，騎馬時只要重心一改變，馬匹便能分辨騎乘者是新手還是老手，因此第一步要先與馬兒建立信任。眾人在教練帶領下，先讓馬匹熟悉氣味，再進行撫摸與餵食，最後各自挑選馬匹體驗騎乘。在教練一步步的帶領下，大家逐漸與馬匹們熟悉，這也讓原本緊張的南珉貞甚至嘗試在馬背上放開雙手，更首度體驗騎馬上路。

南珉貞初體驗騎馬上路！楊繡惠自爆當年拍戲馬匹失控甩飛空中

楊繡惠騎馬

籃籃分享，在鄉間小路上騎馬彷彿置身歐洲，既舒服又新鮮，也讓第一次嘗試騎馬的南珉貞直呼「好好玩！」當阿翔、籃籃還有南珉貞都感受到在馬背上馳騁的快樂時，楊繡惠因為在路上牽馬而沒有感受到，阿翔靈機一動表示要讓繡惠姊也感受騎乘樂趣。畫面一轉，只見楊繡惠拉著韁繩、不斷高喊「駕！」背景樹木飛快後退，沒想到鏡頭一拉近，她竟然是「騎」在阿翔背上，而後方奔跑製造動態效果的，則是籃籃與南珉貞拿著樹枝繞圈狂奔，綜藝感爆棚，瞬間笑翻全場！

南珉貞初體驗騎馬上路！楊繡惠自爆當年拍戲馬匹失控甩飛空中

南珉貞騎馬初體驗

第二站，籃籃帶大家來到「北台灣最大的卡丁車場」。看著在賽車場裡馳騁的卡丁車手，令眾人驚訝連連興奮不已，也讓大家好奇剛剛卡丁車的時速究竟有多快？卡丁車教練傅緯翔解釋：「卡丁車極限時速可達100公里，由於車體為外露式設計，行駛時能清楚感受到風速與貼地感，人體體感時速約是實際速度的兩倍。」聽完教練的分享，主持人們也迫不及待上車感受，但在比賽前籃籃卻笑說：「賽車比賽怎麼能少了賽車女郎呢？」並繼續說道：「今天可是來了一位非常火辣的賽車女郎，比南珉貞火辣20倍！」保庇女神進場，身為安全交通大使的王彩樺這次也來到新時代做客，不僅為即將比賽的大家加油打氣，也補充多項安全駕駛觀念，讓現場氣氛熱鬧又寓教於樂。

南珉貞初體驗騎馬上路！楊繡惠自爆當年拍戲馬匹失控甩飛空中

「即將成真火舞團」

最後一站，阿翔神秘表示要帶大家找尋「到全世界放火的台灣之光」，眾人來到永安保生宮前，音樂一響，火舞表演者便以真火進行滾火、吃火、火圈、火框等高難度演出，場面震撼、精彩不斷，氣氛一路推向高潮。表演尾聲，火舞團成員更合力舉起一條火龍，點亮象徵台灣形狀的火框，讓主持群又驚又感動，籃籃更激動直言看到泛淚。原來這群在世界各地發光發熱的「台灣之光」，正是「即將成真火舞團」。副團長賴寬誌分享：「不論颳風下雨，我們都會盡全力完成每一場演出。」精神令人敬佩。

精彩表演後，副團長也帶領主持群與來賓親身體驗火舞。第一關「過火」，首次接觸火舞的南珉貞主動挑戰，雙手左右橫移穿越火焰，讓現場氣氛緊張又刺激，她更笑說：「不燙！很好玩！」；第二關「觸火」，副團長示範將火棒貼近皮膚遊走，令眾人驚呼連連；第三關「吃火」則考驗最大勇氣，大家一致推派「新時代勇氣王」籃籃挑戰，沒想到她才剛拿起火棒就作勢往嘴裡送，嚇壞全場，最後卻突然轉身餵火給後方團員，綜藝效果瞬間拉滿！最終關卡「火焰凌波舞」拉開火繩，眾人依序下腰過火，現場熱血又震撼，為本集畫下最精彩的句點。

南珉貞初體驗騎馬上路！楊繡惠自爆當年拍戲馬匹失控甩飛空中

阿翔挑戰最終關卡「火焰凌波舞」

