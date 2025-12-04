南珉貞又出事！錄影中急送醫護站治療 全因「貪心」：想拿第一

南珉貞才扭傷未完全康復，參加運動競技實境節目又緊急去醫護站治療。（翻攝南珉貞Threads）

富邦悍將啦啦隊女神南珉貞，10月才因為跳舞重摔腳踝嚴重瘀青，沒想到參加運動競技實境節目《最強的身體》錄影時，衝刺時腿部突感到不適，緊急去救護站治療，讓粉絲好擔心，事後本人也透露近況，不甘心說道「我想變得更強，再次挑戰自己」。

南珉貞與Travis崔維斯受邀參與《最強的身體》錄影，據悉才剛跑不久後南珉貞突倒在原地，明顯不適，緊急送去醫護站治療，躺在床上由防護員協助放鬆肌肉。

這讓許多粉絲很擔心，南珉貞事後在Threads上發文，透露其實上次弄傷腳踝後，回韓國期間每天都有去醫院進行針灸和物理治療，眼見傷勢漸漸好轉，她開始努力練跑，甚至想嘗試個人極限，但練習深蹲時腳踝就有點痛，讓她相當擔心。

南珉貞說，錄影時看到許多粉絲替她加油，讓她有了想拿第一名的想法，但她坦言知道自己的身體狀態還不是最巔峰，因此許下目標「我想變得更強，再一次挑戰自己」；至於傷勢部分，她要粉絲別擔「不是大傷」。

同時她也感謝一起參與錄影的夥伴Travis，而Travis也暖回說「下一次要參加的話不能忘記我哦，還有...記住我跟妳說的～笑一個，你很漂亮🥰」，一席話讓網友也大讚Travis相當可靠。

