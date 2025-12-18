南珉貞容貌焦慮 罕見曝脆弱面「我不是最亮眼的」
在台灣擁有高人氣的韓籍啦啦隊成員南珉貞，最近登上節目《菜鳥仔 NICE PLAY》，暢聊工作大小事。讓人意外的是，魅力滿分的她，面對菜鳥仔的容貌焦慮和不自信，同樣深有所感，認為自己並非啦啦隊中最亮眼的人，罕見吐露內心脆弱一面。
本集節目中，菜鳥仔經過專業妝造，找尋鏡頭中最美的自己，人氣魅力導師「台妹小南」南珉貞驚喜現身攝影棚，大方分享如何在鏡頭前展現身體線條、運用眼神吸引目光，讓同隊應援團長 Travis 調侃：「我沒有看過她這麼認真！」
南珉貞出道近10年，談論到容貌焦慮，她不諱言自己並非韓國啦啦隊裡特別亮眼的成員，是靠著持續努力，克服許多困難才走到今天，「很多人認為，只要外貌漂亮就可以，但其實不是這樣。外貌是很重要的一環，但我覺得更重要的是毅力以及認真努力的態度，這兩項是最基本的條件。」
南珉貞效力於富邦啦啦隊，今年起決定中斷在韓國的活動，專注於台灣發展，曾與趙娟週、朴旻曙Mingo、安芝儇一同舉辦見面會，發行單曲《HOW2 HOW2》，獲得廣大迴響。
安芝儇因為錄音時剛好沙啞感冒，被分配到Rap部分，意外地唱得不錯，成了Rap擔當；南珉貞則是高音和主唱；趙娟週俏皮笑說自己是可愛擔當、加油擔當、氛圍擔當，負責帶給大家快樂；朴旻曙Mingo則是忙內擔當以及跳舞擔當，平時負責幫姊姊們雕舞。
《菜鳥仔 NICE PLAY》為全球第一檔以「台語」為主軸的啦啦隊養成實境節目，從300多人中選出10位菜鳥仔惠雯、辰茉綝（小茉）、韓馨、建宇、糖糖、又贏、華華、豫晴（晴）、露娜、波波，歷經海選、培訓、競賽與淘汰，最終站上應援與開場舞的表演舞台。每週六晚間8點於公視台語台連播兩集。
