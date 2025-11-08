南珉貞心疼「野獸」林志傑受傷 一個舉動讓她驚呼：真的不愧是傳奇！
P. LEAGUE+臺北富邦勇士今（8）日在和平籃球館舉行主場開幕戰，Fubon Angels的韓籍成員南珉貞受訪時，特別提到球隊老將「野獸」林志傑的退休話題。南珉貞坦言自己對「傑哥」印象深刻，形容林志傑是「真正的傳奇人物」。
「去年總冠軍賽看到傑哥受傷，真的很心疼，當下很擔心。」南珉貞說：「但他馬上又站起來，讓我感到不愧是傳奇人物，是有如此風範的選手。」
南珉貞去年獨自撐起Fubon Angels韓籍成員的應援，今年隨著李晧禎回歸、李雅英加入，三人再度組成粉絲口中的「韓籍三本柱」。
林志傑開季記者會就提到今年是生涯最後一個賽季，南珉貞也送上祝福：「希望傑哥能帶著這股氣勢，幫助勇士再拿一次總冠軍。」
