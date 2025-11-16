南珉貞拋到藍色彩帶了！朝聖Super Junior大巨蛋「先為明年練習」

南珉貞終於拋到藍色彩帶了，笑稱先為明年總冠軍練習。（圖／IG@minjeong_w_）

韓籍啦啦隊女神「台妹小南」南珉貞，近年專心在台灣發展，也憑藉強大親和力與決心，擄獲大批粉絲支持。今（16日）晚她也抽空前往大巨蛋朝聖天團Super Junior演唱會，更在現場拋下寶藍色彩帶，短短一句話就讓球迷通通笑翻。

南珉貞在社群分享人在大巨蛋拋彩帶的畫面，由於Super Junior的官方顏色寶藍色，恰巧和南珉貞所屬的富邦悍將顏色相似，難得有機會拋到彩帶，見證藍海漫天飛舞的盛況，讓她不禁喊話：「為了明年拋彩帶，先在 Super Junior 演唱會提前練習一下...」。

廣告 廣告

可愛又逗趣的口吻，還能看出南珉貞有多麼熱愛富邦悍將。該貼文曝光後，也吸引大量球迷朝聖，「明年努力拋藍色彩帶」、「珉貞也在！演唱會看完真的超級感動」、「邦迷表示羨慕」、「明年再一起拋」、「富邦悍將總冠軍！期待小南預言成真」，就連領隊陳昭如也信誓旦旦地說，「一定要的！」

值得一提的是，在看演唱會前，南珉貞才剛結束2025紅白明星公益棒球賽活動，更為現場帶來玖壹壹〈世界都看見〉，無論是台語還是中文Rap都難不倒她。除了表演，南珉貞更親自戴上棒球裝備上場打擊，滿滿的綜藝效果，讓現場歡笑聲不斷。

更多中時新聞網報導

諾獎333計畫 中研院長事前不知情

黃珮琪葉子綺「母女」搶金馬 先互道恭喜

方Q遇詐團被盜刷十幾萬 坦言很痛