南珉貞揭啦啦隊壓力！罕見鬆口吐內心脆弱黑暗面 自認「不是特別亮眼」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

由黃鐙輝、若潼擔任棚內主持人的台語啦啦隊實境養成節目《菜鳥仔ＮICE PLAY》，最新一集是魅力導師「台妹小南」南珉貞，上節目談面對菜鳥仔的容貌焦慮及不自信，直言自己也不是啦啦隊員中亮眼的人，罕見的揭露內心脆弱的一面。

南珉貞罕見自爆內心脆弱面。（圖／公視台語台提供）

在第三集「面是我，影也是我？哪一個才是真正的我？」10隻菜鳥仔要「改頭換面」，經過專業妝髮、造型改造後進行拍攝，找尋鏡頭中最美的自我。人氣魅力導師「台妹小南」南珉貞驚喜現身攝影棚，無私地分享如何在鏡頭前展現身體線條、用眼神吸引人。

廣告 廣告

南珉貞分享自身經歷。（圖／公視台語台提供）

面對菜鳥仔的不自信，甚至感到「容貌焦慮」等問題，出道近10年的南珉貞以自身經歷為例，「其實在眾多韓國啦啦隊員裡，我並不是特別亮眼的那位，就是靠著持續不斷的努力，克服了很多困難才走到今天。很多人認為，只要外貌長得漂亮就可以，但其實不是這樣。外貌是很重要的一環，但我覺得更重要的是毅力以及認真努力的態度，這兩項是最基本的條件」，罕見地傾訴她身為啦啦隊的壓力。《菜鳥仔 NICE PLAY》12月13日起，每周六晚間 8 點，公視台語台連播兩集；電視播出後1小時可在「公視+」YouTube「DAYDAY台語台」官方頻道線上觀看。

更多FTNN新聞網報導

南珉貞錄影受傷！痛苦摀臉躺床畫面曝 本人發聲報平安說明傷勢

高顏值女神齊聚！成語蕎認對戲温昇豪後座力超強 吐容貌焦慮心境

李多慧新加坡旅遊被台灣粉絲請客！ 喊話「我記得妳們的臉」返台尋人

