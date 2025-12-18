南珉貞曝啦啦隊競爭壓力 揭露內心脆弱面

記者王丹荷／綜合報導

黃鐙輝、若潼擔任棚內主持人的臺語啦啦隊實境養成節目《菜鳥仔ＮICE PLAY》，本週最新一集魅力導師「臺妹小南」南珉貞，面對菜鳥仔的容貌焦慮及不自信，直言自己也不是啦啦隊員中亮眼的人，罕見的揭露內心脆弱的一面。

在第3集「面是我，影也是我？哪一個才是真正的我？」10隻菜鳥仔要「改頭換面」，經過專業妝髮、造型改造後進行拍攝，找尋鏡頭中最美的自我。南珉貞驚喜現身攝影棚，無私地分享如何在鏡頭前展現身體線條、用眼神吸引人，專業十足的教學表現，被在棚內擔任觀察員的同隊應援團長Travis調侃：「我沒有看過她這麼認真！」

面對菜鳥仔的不自信，甚至感到「容貌焦慮」等問題，出道近10年的南珉貞以自身經歷為例，「其實在眾多韓國啦啦隊員裡，我並不是特別亮眼的那位，就是靠著持續不斷的努力，克服了很多困難才走到今天。很多人認為，只要外貌長得漂亮就可以，但其實不是這樣。外貌是很重要的一環，但我覺得更重要的是毅力以及認真努力的態度，這兩項是最基本的條件」，罕見地傾訴她身為啦啦隊的壓力。

身為觀察員，黃鐙輝細心發現每一位菜鳥仔的發光處，他特別點名不自信的露娜，溫暖的說：「她一直覺得自己不好看，我覺得她現在這樣是最美的，她一點都不比別人差，她笑起的時候是最美的。」驗收舞蹈實力時，菜鳥仔辰茉綝（小茉）、糖糖承受不住失敗的壓力，克制不住情緒的崩潰大哭，頻問：「我真的有這麼差嗎？」一番話也讓黃鐙輝忍不住眼眶泛淚，相當心疼。

