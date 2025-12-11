南珉貞曾遭襲臀 撂重話「性騷不是粉絲」

富邦啦啦隊的南珉貞11日與黃鐙輝、嘎嘎、樂天女孩總監陸筱晴、中信PS女孩希希及參賽的菜鳥啦啦隊員，出席公視台語台《菜鳥仔NICE PLAY》開播記者會；南珉貞驚吐5年前在韓國活動時曾在球場遭到球迷摸屁股，令眾人訝異。

李珠珢日前遭球迷踰矩的摸腰、碰肩，南珉貞昨第一次聽聞，罕見變臉說重話，認為涉及「性騷擾」的粉絲不是粉絲，要大家注意邊界感。

她提到，5年前在韓國遇到「愛摸啦啦隊女孩屁股」的慣犯，正在下手時被其他球迷發現，她有感而發說：「外界眼中都覺得啦啦隊光鮮亮麗，其實背後也隱藏不為人知，難以面對的事」。

她10月底表演時重心不穩、跌倒，導致左腳踝扭傷，未料日前錄運動實境節目，又因大腿抽筋突倒地；她昨分享傷勢，表示一直認真復健、治療。

明年是否與富邦續約？南珉貞昨嘴甜說：「我沒想去別的團隊，富邦就是我的家」，向球隊撒嬌。