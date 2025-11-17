南珉貞朝聖SJ大巨蛋 喜拋藍色彩帶 嗨喊：為明年提前練習

富邦悍將Fubon Angels邀來的強力韓援南珉貞朝聖Super Junior演唱會。（圖／翻攝自南珉貞 IG）





富邦悍將Fubon Angels邀來的強力韓援南珉貞，因甜美外型及親民形象深受不少粉絲喜愛，昨（16日）分享前往大巨蛋朝聖Super Junior的演唱會，最後應援拋出藍色彩帶，她一句：「提前練習」吸引球迷討論。

昨日E.L.F.在演唱會上給予Super Junior滿滿驚喜，甚至斥鉅資完成東海所說的無人機應援，讓成員們都忍不住眼淚，最後更是拋下屬於的勝利彩帶，漫長寶藍色海洋十分令人震撼。

南珉貞前去朝聖演唱會，也一起拋出了藍色彩帶，並因為富邦悍將的代表色也是藍色，讓她配文開心寫下：「為了明年拋彩帶，先在Super Junior演唱會提前練習一下」，也吸引不少球迷紛紛喊話明天要一起拋藍色彩帶。



