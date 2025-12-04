南珉貞比賽出事「雙腿動不了」 躺床痛苦遮臉畫面曝光

南珉貞比賽雙腿動不了，痛苦遮臉治療畫面曝光。（圖／IG@minjeong_w_）

中職富邦悍將「Fubon Angels」韓籍女神南珉貞，憑藉清新外型及開朗性格深受粉絲喜愛，在IG上累積36萬人追蹤。她3日到高雄參加運動節目《最強的身體》錄影，怎料途中驚傳意外，節目後她躺在床上接受治療，還痛苦到用手遮住臉。

南珉貞3日深夜在社群曬出一張照片，只見她躺在床上伸直雙腿，疑似肌肉使用過度，導致大腿抽筋、動不了，2位防護員正在幫她按摩，舒緩大腿疼痛，她便痛苦到用手遮臉，一起參加比賽的夥伴Travis（崔維斯）則待在身旁照顧，期盼她能及早恢復狀態。

同時南珉貞透露，早前練習的時候做深蹲，就覺得腳踝疼痛，「之後我回到韓國後，每天都去醫院做針灸和物理治療，為了治好腳踝的傷勢，我真的全力以赴」。後來狀況漸漸好轉，她更加努力練習，想挑戰自己的極限，加上在比賽現場聽見親朋好友得加油聲，有了想拿第一名的欲望，「不過我知道自己的身體狀態還不是最巔峰的樣子。我想變得更強，再一次挑戰自己」。

比賽狀況曝光後，引來大批粉絲擔憂和鼓勵，不過南珉貞親自回應：「不是大傷，請不要擔心！」隊友Travis則大讚：「貞的很開心我的夥伴是妳，下一次要參加的話不能忘記我哦，還有…記住我跟妳說的～笑一個，妳很漂亮。」經紀公司2S也在社群回覆近況，「我們沒事，製作單位也有很完善的照顧，下次我們準備好再來，安全第一」。

