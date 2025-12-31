南珉貞熱舞裙襬飛起「QQ蛋險露出」！台語獻唱嗨翻全場

娛樂中心／張予柔報導

隨著2026年即將到來，全台各地陸續舉辦跨年晚會，屏東東港跨年活動同樣熱鬧登場。被譽為「韓國啦啦隊女神」的南珉貞受邀現身舞台，成為全場焦點。她不僅與隊友接連帶來多首勁歌熱舞，更驚喜選唱玖壹壹的〈世界都看見〉，這首曾是2023年世界棒球經典賽主題曲的台語歌，一開口便掀起全場高潮，粉絲紛紛大讚「韓國人唱台語也太厲害了」。





南珉貞跨年舞台火力全開，台語演唱玖壹壹的《世界都看見》嗨翻全場，青春洋溢造型與熱舞氣氛十足。（圖／民視新聞）

南珉貞在跨年舞台上火力全開，連續表演多首高人氣歌曲，包括韓國女團 TWICE 的《Cheer Up》、《TT》等經典舞曲，節奏一下立刻引起全場尖叫聲。其中，她挑戰以台語演唱玖壹壹的歌曲《世界都看見》更是誠意十足，舞台下觀眾跟著節奏揮舞應援，氣氛嗨到最高點。畫面中可見，南珉貞身穿粉色短版棒球外套搭配百褶裙，青春洋溢的造型與充滿活力的舞步相互呼應，完美呈現「青春無敵」的氣息。





南珉貞在台上與觀眾互動，用中文進行自我介紹，還笑稱自己是「台妹小南」。（圖／民視新聞）

表演結束後，南珉貞在台上與觀眾互動，她用中文進行自我介紹，還笑稱自己是「台妹小南」，親切又自然的表現再度引發全場歡呼。值得一提的是，先前台灣宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，南珉貞第一時間在 Threads 發文直呼「地震好大！」意外引發網友熱議，不少人笑說「地震先發文，已經是正港台灣人」、「珉貞真的融入台灣生活了」。



