南珉貞熱舞重摔扭傷腳踝！ 「整片瘀青」傷勢照粉絲心疼

南珉貞腳踝扭傷，正在努力恢復中。（翻攝南珉貞threads）

富邦悍將韓籍啦啦隊女神南珉貞日前跳舞重摔，腳踝扭了90度讓粉絲好心疼，她po出自己腳踝瘀青照，透露正努力恢復，請大家不用擔心，相當樂觀。

本月24日，南珉貞在活動中跟著音樂跳舞，沒想到竟「仆街」在地，不過她馬上展現敬業態度，忍痛站起來完成表演。事後她才透露腳踝扭傷，當下其實想更快站起來，「但真的太痛了」。

南珉貞重摔在地，粉絲嚇壞。（翻攝南珉貞threads）

南珉貞也對於自己疏忽道歉，原來她拍攝時鞋底有貼膠帶，但忘記撕下來，心想「要小心一點」結果還是發生意外，「你們一定是帶著期待來看我們的表演，卻沒能完整地跳完舞，真的很抱歉。 」

南珉貞腳踝旁整片明顯瘀青。（翻攝南珉貞threads）

經過一週的治療，南珉貞透露自己腳踝旁瘀青、腫脹已漸漸消退，儘管還是有一點疼痛，但會努力恢復，要粉絲不用擔心喔！

