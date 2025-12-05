南珉貞熱舞「慘扭腳踝」！最新近況「遮臉照」

娛樂中心／于士宸報導

南韓啦啦隊人氣成員南珉貞來台發展後，以鄰家女孩性格和充滿力道的動感演出，吸引大批球迷追隨。沒想到，她在10月底出席活動時，於熱舞橋段踩著高跟靴不慎拐到並當場摔跤，事後還曬出腿部瘀青與腫脹的傷勢照，讓粉絲看了相當心疼。經過一個多月休養，如今南珉貞終於報平安。她昨日（4）在 Threads 發文，曝光返韓治療腳踝的過程，以及重新開始慢跑練習的影片。南珉貞也透露狀況已明顯好轉，並貼心向粉絲喊話：「不是大傷，請不要擔心！」。

南珉貞熱舞「慘扭腳踝」站不起！休養後PO「痛苦遮臉照」喊話粉絲這1句

南珉貞（紅圈處）昨日（4）在Threads上曬出治療照片，透露已經開始練習跑步。（圖／翻攝自Threads@minjeong_w_）





南珉貞熱舞「慘扭腳踝」站不起！休養後PO「痛苦遮臉照」喊話粉絲這1句

南珉貞透露腳踝狀況已明顯好轉，並貼心向粉絲喊話：「不是大傷，請不要擔心！」。（圖／翻攝自Threads@minjeong_w_）





富邦啦啦隊Fubon Angels成員南珉貞昨日（4）在Threads上發文，分享返韓治療腳踝的情況。畫面中可見，兩位醫護人員替她按摩小腿，而南珉貞因舊傷疼痛難耐，忍不住以雙手遮住臉接受治療。南珉貞也透露，自己回到韓國後，便全心投入復健，每天固定到醫院進行針灸與物理治療，希望能盡快恢復。隨著傷勢逐漸好轉，南珉貞已開始恢復跑步訓練，甚至喊話想「挑戰自己的極限」。然而貼文曝光後，依舊引來大批粉絲心疼留言提醒：「小南很棒，但要好好養傷」、「完全康復後再挑戰，別太急」、「一定要讓腳踝有充分休息」、「好好照顧自己，安全第一！」。





南珉貞熱舞「慘扭腳踝」站不起！休養後PO「痛苦遮臉照」喊話粉絲這1句

南珉貞10月登台演出時，疑似因靴子過高而沒踩穩，重摔在地造成嚴重傷勢。（圖／翻攝自Threads@minjeong_w_）





南珉貞熱舞「慘扭腳踝」站不起！休養後PO「痛苦遮臉照」喊話粉絲這1句

南珉貞日前曾曬出腳踝傷勢，坦言一切正在恢復當中。（圖／翻攝自IG、Threads@minjeong_w_）





回顧起整起意外，南珉貞在10月登台表演時，疑似因穿著超高跟白靴大動作跳舞沒踩穩，左腳拐到直接慘摔在地，一度痛到無法起身，卻還是忍痛跳完整首。一個禮拜後，南珉貞也曬出傷勢對比照，只見原本大片腳踝的深紫色瘀青逐漸消退，腫脹的程度也稍微減弱，但南珉貞也坦言「還是有一點疼痛」，正在恢復當中。如今，傳出病情好轉的消息，也引來大批粉絲關心，期盼她能安心療傷、健康回歸。













原文出處：南珉貞熱舞「慘扭腳踝」站不起！PO最新近況「遮臉照」喊話粉絲

