南珉貞球場被摸臀性騷 鬆口續約富邦機率

樂天女孩總監筱晴（左起）、南珉貞、中信啦啦隊Passion Sisters希希傳授「鏡頭魅力POSE」。公視台語台提供



公視台語台《菜鳥仔 NICE PLAY》今（12╱11）舉辦開播記者會，升格掌舵整季的總導演嘎嘎（潘俊佳）、棚內主持人黃鐙輝、人氣鏡頭魅力導師「台妹小南」南珉貞、舞蹈總指導筱晴與應援台關主希希都出席為10隻菜鳥仔加油，南珉貞腳傷曝光後首次公開亮相，她表示已復原接近滿分。被問到李珠珢上月在球場被球迷摸腰事件，她表示第1次聽到這件事，但5年前她也在韓國球場被摸臀性騷，直言：「我覺得這樣子的行為不算是粉絲，希望粉絲都能好好謹守邊界線。」

廣告 廣告

南珉貞回憶當時不只自己受害，「有1位粉絲摸其他啦啦隊的屁股，被其他粉絲看到才趕快提醒」。她直言：「大家可能會覺得啦啦隊這個工作是很亮麗的，其實也有不為人知的難處，希望《菜鳥仔》們也可以在追夢的過程當中除了看見好的地方之外，也可以好堅持住。」

總導演嘎嘎（左）與節目主持人黃鐙輝出席《菜鳥仔 NICE PLAY》開播記者會。公視台語台提供

樂天桃猿球星陳晨威12月10日和中信兄弟啦啦隊女孩Julia（林尹樂）登記結婚，自稱「陳晨威官方眷屬」的富邦悍將應援團成員Juicy從「正宮」降級，南珉貞表示有看到Juicy很傷心，「我們會好好請她吃飯、安慰她」。至於明年是否續約富邦？南珉貞嘴甜表示：「我從來沒有想像過穿上別的球隊衣服的樣子，所以富邦就是我的家。」

《菜鳥仔》第2季養成主題從「音樂」變成「啦啦隊」，嘎嘎透露這次拍攝難度是全組共同硬撐出來的，不只任務更密集、舞台更複雜，還常常被天氣逼到臨場調整拍攝節奏，感嘆：「實境不能停，所以我們不能停。」也因此捕捉到大量真實的崩潰、突破與情緒瞬間。

黃鐙輝擔綱棚內主持人兼觀察團團長，笑說錄到緊張到一度不知道該主持什麼，反而像坐在觀眾席上跟著揪心、尖叫，「所有反應都不能提前準備」。自嘲「從吃瓜群眾變成望子成龍的教練」。《菜鳥仔 NICE PLAY》12月13日起每周六晚間 8點於公視台語台連播2集。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

更多太報報導

陳玉勳龜毛選角助攻《大濛》破3000萬 宋芸樺裝嫩聯手潘麗麗投催淚彈

孟庭葦離開台北20年現蹤陽明山 淚崩送別音樂人屠穎

余天割除攝護腺抗癌成功 1年多沒見外孫：不接我電話