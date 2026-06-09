南珉貞當導遊 帶蔡昌憲黃迪揚笑遊台灣

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（中央社記者洪素津台北9日電）演員蔡昌憲、黃迪揚主持台灣旅遊行腳節目，節目中韓籍啦啦隊女神南珉貞擔任導遊，用外國人視角帶2人遊台灣，蔡昌憲笑稱明明沒出國，卻好像有出國，黃迪揚則感動這些外國導遊留台的故事。

旅遊行腳節目「世界的形狀」打破傳統旅遊節目框架，以「不出國也能環遊世界」為核心概念，邀請來自世界各地、長期在台生活的外國導遊，帶領主持人蔡昌憲、黃迪揚深入台灣各地，今天蔡昌憲、黃迪揚出席節目宣傳記者會，而首次接下主持棒的黃迪揚，表示自己是蔡昌憲旁邊的「寄生蟲」，笑稱錄影期間什麼都靠蔡昌憲帶領。

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黃迪揚坦言，自己從小看綜藝節目長大，也曾加入王偉忠公司歷練，幕前幕後工作都做過，但一直以來更習慣當有劇本可依循的演員，直到現在才敢嘗試綜藝。蔡昌憲大讚黃迪揚相當聰明，「他知道自己的優勢在哪裡，也找到可以發揮的地方。」

節目最大特色是透過外國人視角重新認識台灣。蔡昌憲表示，「明明就在台灣，卻因為語言和文化的不同，好像真的出國一樣。」黃迪揚則說，每位外國導遊選擇留在台灣的理由都讓他印象深刻，「原本只是好奇他們怎麼來台灣，結果聽完每個人的故事都很感動。」

其中節目韓國篇邀請韓籍啦啦隊女神南珉貞擔任導遊，帶領主持人走訪台南，體驗韓國充滿童年回憶的椪糖、穿韓服拍韓劇，透過台灣場景重現韓國生活日常，展現文化交融的趣味與魅力。

南珉貞由於來台時間不長，中文程度介於「聽得懂又好像沒完全懂」之間，錄影時經常靠手機翻譯，蔡昌憲分享他穿上韓服，還用韓文吟詩作對，沒想到南珉貞全程只是頻頻點頭回應「嗯嗯嗯」，這讓蔡昌憲哭笑不得，「我到現在還是不知道她到底覺得好還是不好！」（編輯：李亨山）1150609