南珉貞聖誕夜被求婚「嫁了」101點燈羞捧玫瑰花甜笑 幸福模樣粉全炸鍋

韓籍啦啦隊女神南珉貞外型甜美。（圖／翻攝自IG @minjeong_w_ ）

韓籍啦啦隊女神「富邦三本柱」南珉貞來台發展近2年，人氣一路攀升，成為球迷心中最具代表性的韓籍啦啦隊員之一。今年她第一次在台灣度過聖誕節，昨（25）日她社群平台instagram曬出多張捧著玫瑰花的高空夜景美照，畫面流出「被求婚」幸福氛圍，瞬間引發粉絲們紛紛炸鍋。

南珉貞聖誕節晚間貼出自己「被求婚」的情景。（圖／翻攝自IG @minjeong_w_ ）

只見照片中，南珉貞身穿酒紅色貼身針織洋裝，肩線微露，剪裁勾勒出纖細曲線，長髮自然垂落肩側，整體造型溫柔又充滿女人幸福模樣。她雙手抱著一大束紅玫瑰花束，低頭凝視時嘴角微揚，表情帶著難以掩飾的甜笑，彷彿正沉浸在某個專屬於她的浪漫瞬間。手腕輕扣、指尖收緊花束的動作，更讓畫面多了幾分「被珍惜」的情緒張力。

聖誕節「南朋友」幫她在台北101點燈寫下「南珉貞★大發★」。（圖／翻攝自IG @minjeong_w_ ）

背景透過落地窗映出璀璨夜色，台北101高聳入夜，燈光在霧氣中閃爍，背後更見台北101外牆被點燈寫下「南珉貞★大發★」字樣，彷彿整座城市為她而亮。桌上則擺著紅酒杯與聖誕圖樣卡片，場景宛如電影中的告白現場。南珉貞也在貼文中寫下：「第一次在台灣度過的聖誕節，成為我心中最難忘的回憶之一」，並提到來自「南朋友們的求婚」，搭配玫瑰與城市燈火，字句曖昧卻充滿想像空間。

南珉貞介紹這來自「南朋友們的求婚」。（圖／翻攝自IG @minjeong_w_ ）

原來這場浪漫並非私人求婚儀式，而是12月25日聖誕節當天「南朋友」（南珉貞粉絲的統稱）為南珉貞精心準備的聖誕驚喜，特地在台北101幫她點燈，不過在照片與氛圍交織下，仍讓不少網友忍不住直呼：「這畫面真的太像被求婚了」、「恭喜恭喜-台南珉貞-一定要幸福喔」、「偷求婚不揪」、「真的嫁台灣人」，也有不少粉絲紛紛歪樓，狂喊與她曾鬧CP緋聞的富邦團長阿崔「我就問，阿崔在哪裡」、「阿崔？？？」、「阿崔不要躲了 出來喔！！！！」、「阿崔 納命來~」

