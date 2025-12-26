南珉貞聖誕節曬「求婚美照」 網歪樓：恭喜要幸福

Fubon Angels啦啦隊韓籍成員南珉貞昨(25日)逢聖誕節突然曬出被求婚美照，可見她在高級餐廳中捧著一束紅色玫瑰花，表情嬌羞低頭露出微笑，她更說：「第一次在台灣度過的2025年聖誕節，成為我心中最難忘的回憶之一」，網友以為她被神秘男友求婚成功，但其實是粉絲給的驚喜。

南珉貞昨曬美照，可見她穿一身紅衣在高級餐廳吃聖誕大餐，開心表示是最難忘的聖誕節，「來自南朋友們的求婚，你們最棒，明年大家一起大成功！」而窗外的台北101還點燈寫上：「南珉貞，大發」，見此有網友說：「恭喜珉貞，要一直幸福下去喔」，其他粉絲回應：「她只是在慶祝在台灣過的聖誕節，還有謝謝粉絲而已」、「聖誕節快樂被你講成被求婚」、「祝珉貞姐姐聖誕節快樂」、「是誰是誰是不是大家認識的那傢伙」。

廣告 廣告

南珉貞今年10月底出席活動表演熱舞時意外重摔，腳踝整個扭了90度外翻，當場跪地1秒，敬業的她還立刻站起，之後她曬出逐漸恢復照片，可見她左腳腳背幾乎滿是瘀青，讓粉絲看了相當心疼。11月她抽空前往大巨蛋朝聖天團Super Junior演唱會最終場，並拋下寶藍色彩帶，和他所屬的富邦悍將應援色雷同，她笑說：「為了明年拋彩帶，先在 Super Junior 演唱會提前練習一下...」。

南珉貞本月參加《菜鳥仔NICE PLAY》開播記者會時，自曝先前在韓國工作時曾遇到愛伸鹹豬手的慣犯，透露：「除了我之外，有一位粉絲摸好多啦啦隊屁股，是被其他後面的粉絲發現」，讓她和當時的同事都很傻眼，並說重話批評粉絲沒邊界感、涉及性騷擾，就沒資格自稱粉絲，希望大家自重。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

更多中時新聞網報導

「華亞科擴大案」復活 劉世芳樂觀其成

阿信助F3合體圓夢 言承旭叫他長腿信

拓展醫療公益 長庚陪伴自立少年翻轉人生