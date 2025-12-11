南珉貞腳傷後露面！曝復原狀況「幾乎滿分」 秀台語：有想我嗎？

韓籍啦啦隊女神「台妹小南」南珉貞近日因腳傷登上新聞版面，讓不少粉絲十分擔心。而她11日出席實境養成節目《菜鳥仔 NICE PLAY》開播記者會，表示目前的治療後狀態已恢復到「幾乎滿分」，能完全跟上訓練與拍攝節奏，並分享了最新學會的台語是「你有想我無？（你有想我嗎）」。

樂天女孩 舞蹈 總監筱晴（左起）、富邦啦啦隊女神南珉貞、中信啦啦隊Passion Sisters成員希希，11日出席實境養成節目《菜鳥仔 NICE PLAY》開播記者會。（圖／公視台語台提供）

嘎嘎（左起）、筱晴、希希、南珉貞、黃鐙輝11日出席實境養成節目《菜鳥仔 NICE PLAY》開播記者會。（圖／公視台語台提供）

而此次擔綱棚內主持人兼觀察團團長的黃鐙輝，在每集節目中都要和副團長若潼、特邀來賓一起觀看「菜鳥仔」的養成實錄。他笑說自己錄到完全不像主持人，甚至緊張到一度不知道該主持什麼，反而像坐在觀眾席上跟著揪心、跟著尖叫，「所有反應都不能提前準備」，他自嘲「從吃瓜群眾變成望子成龍的教練」，菜鳥們表現好會跟著激動，跳不好又跟著捏一把汗。黃鐙輝坦言這次錄影情緒波動很大，因為第2季的訓練密度、舞台節奏與淘汰壓力都全面加倍。

黃鐙輝 （右） 笑稱在《菜鳥仔 NICE PLAY》緊張到 一度不知道該主持什麼。（圖／公視台語台提供）

總導演潘俊佳（嘎嘎）則透露這次拍攝難度是全組共同硬撐出來的，不只任務更密集、舞台更複雜，還常常被天氣逼到臨場調整拍攝節奏，因此感嘆「實境不能停，所以我們不能停」，也因此捕捉到大量真實的崩潰、突破與情緒瞬間。

