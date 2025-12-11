南珉貞腳傷首露面！談李珠珢遭性騷驚曝：我也遇過

南珉貞腳傷後首露面。（圖／侯世駿攝）

公視台語台《菜鳥仔 NICE PLAY》今（11日）舉辦開播記者會，總導演嘎嘎、主持人黃鐙輝及啦啦隊員南珉貞皆到場。這也是南珉貞自外景受傷後首次公開露面。她表示經過治療後狀態已恢復到「幾乎滿分」，能完全跟上訓練與拍攝節奏。

談到李珠珢上月在球場遭球迷觸碰腰部的事件，南珉貞驚訝表示先前並不知情，但也分享自己五年前在韓國球場應援時遭遇過類似情況，當時被狂熱球迷觸摸臀部，而且受害者不只她一人。她直言這類行為的人根本不能稱作「粉絲」，也感慨說：「大家覺得啦啦隊光鮮亮麗，但其實背後有許多不為人知、難以處理的狀況。」至於明年動向，南珉貞未正面回應是否續留富邦，不過她嘴甜表示：「我從沒想像過自己穿上其他球隊球衣的樣子，富邦就是我的家！」

嘎嘎（左起）、筱晴、希希、台妹小南 南珉貞、黃鐙輝出席《菜鳥仔 NICE PLAY》開播記者會。 （圖／侯世駿攝）

最近在台人氣飆升的她，因《菜鳥仔 NICE PLAY》也開始學習像是「你有想我無?（你有想我嗎）」這樣簡單常用的台語，覺得台語很可愛也很好玩。作為鏡頭魅力導師，她在節目中將POSE訓練提升為「魅力表現課」，公開三大訣竅：認識自身優點、找到展現線條的最佳角度、眼神要能傳達情緒。她認為10位菜鳥各自擁有主角特質，只要抓住自己的風格，就能自然發光。

《菜鳥仔 NICE PLAY》12 月 13 日起，每週六晚間 8 點，公視台語台連播兩集。

