南珉貞腳踝扭90度重摔 曝恢復近照「腳背整片瘀青」網心疼

富邦啦啦隊Fubon Angels成員南珉貞本月24日出席活動表演熱舞時，意外重摔，腳踝整個扭了90度外翻，當場跪地1秒，敬業的她還立刻站起。事隔一周，南珉貞昨(30日)曬出自己傷勢恢復照片，報平安說瘀青已經慢慢消掉了，但可見她左腳腳背幾乎滿是瘀青，讓粉絲看了相當心疼。

南珉貞先前表示上台表演前因拍攝鞋底貼了膠帶，開場前忘了撕下來，一跳〈疾風街道〉就發現這件事，心裡想著要小心一點，未料還是扭到腳，抱歉讓大家擔心。昨她再曬出這幾天每天照瘀青的恢復照片，寫下：「腫脹慢慢消了，瘀青也逐漸消掉了！但是還是有一點疼痛，我正在努力恢復，所以不用擔心」。

對此，崔維斯表示：「好好休息，早日康復」，其他粉絲不捨說：「這看起來超嚴重的，公主保重 」、「開幕戰還是不要大動作」、「我上次也是腫成這樣，花了3個月才好到像正常的腳，要常常熱敷喔」、「好嚴重，裡面肌肉撕裂導致瘀血。每天晚上回來腳直接泡熱水加速代謝化掉瘀血。早日康復」，另有骨科醫生陳建樺留言提醒：「足踝骨科醫師兼邦迷路過，建議做個X光+超音波檢查，然後先戴個保護力夠的護踝保護一下，保重了」。

而南珉貞今年3月表示為了專注在台灣的發展，中斷韓國活動，她自稱「台妹小南」，希望可以更深植台灣的工作、感受台灣，「我很愛台灣，台灣對我來說也很有意義。帶著全家來的韓國啦啦隊隊員只有我。我在台灣受到很多人的喜愛 所以我想報答大家對我的喜愛，我想我已經用我的行動來證明它了」，吸引更多死忠粉絲說：「永支珉貞！」

