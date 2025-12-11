南珉貞自爆「被球迷襲臀！」罕見變臉：性騷擾不是粉絲

陸筱晴（左起）、南珉貞、希希11日出席《菜鳥仔NICE PLAY》記者會。（公視台語台提供）

富邦啦啦隊女孩南珉貞今（11日）與黃鐙輝、嘎嘎、樂天女孩總監筱晴、中信啦啦隊Passion Sisters希希，以及參賽的菜鳥啦啦隊員出席公視台語台《菜鳥仔NICE PLAY》開播記者會，她驚吐過去在韓國活動時，曾在球場被球迷摸屁股，令眾人訝異。

李珠珢日前遭到球迷踰矩的摸腰、碰肩，南珉貞聽後十分驚訝，表示自己是第一次聽到這件事，她會再找時間關心李珠珢，也罕見地說重話，認為涉及「性騷擾」的粉絲不是粉絲，要大家注意邊界感。

她提到，自己5年前在韓國時曾遇到「愛摸啦啦隊女孩屁股」的慣犯，「除了我之外，有一位粉絲摸好多啦啦隊屁股，是被其他後面的粉絲發現」。她說，在大眾眼中，都覺得啦啦隊光鮮亮麗，但其實背後也隱藏了不為人知，難以面對的事情。

嘎嘎（左）、黃鐙輝11日帥氣登場。（公視台語台提供）

南珉貞10月底表演時因重心不穩、跌倒，導致左腳踝嚴重扭傷，未料日前錄製運動實境節目《最強的身體》，因大腿抽筋突然倒下無法動彈。她今透露，有在認真的復健、治療傷勢，「為了不要用到腳踝，過多使用大腿，結果導致大腿抽筋」。

她在《菜鳥仔NICE PLAY》擔任「魅力導師」，看著女孩們努力練習的模樣，不禁想起過往自己頂著壓力、不斷練習的日子，「我也是從素人開始，看到他們都會想起以前每天練習、壓力很大的環境，希望大家都要好好堅持住」。

被問到明年是否會與富邦續約，南珉貞嘴甜地說：「我沒想過去過別的團隊，富邦就是我的家」，向球隊撒嬌。

嘎嘎（左起）、陸筱晴、希希、南珉貞、黃鐙輝。（公視台語台提供）

《菜鳥仔 NICE PLAY》不只是實境養成節目，更是一段關於台語文化、青春能量與勇氣綻放的旅程；12月13日起，每週六晚間8點在公視台語台連播兩集；當晚也可在「公視＋」YouTube「DAYDAY台語台」官方頻道線上觀看。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

